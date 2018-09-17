Samsung Galaxy S10 Farklı Bir Tasarımla Gelecek

Samsung Galaxy S10'tan "çok önemli" tasarım değişiklikleri bekleniyor!

Samsung Galaxy S10 farklı bir tasarımla gelecek

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