Samsung Galaxy S10 Farklı Bir Tasarımla Gelecek
Samsung Galaxy S10'tan "çok önemli" tasarım değişiklikleri bekleniyor!
Samsung, Galaxy S serisi ile akıllı telefonlarda özellikle çerçevesiz kenarlı ekran tasarımlarına büyük destekte bulundu. Telefonlarında Sonsuz Ekran tasarımını benimseyen Güney Koreli şirket, özellikle Galaxy S8 ve Galaxy S9 modelleriyle geniş bir ekran deneyimi sunarken, öte yandan telefonun genel tasarım diliyle de fanlarının büyük beğenisini kazandı. Ancak görünen o ki Samsung, artık yeni bir tasarım anlayışını daha benimseye hazır. Güney Koreli şirketin mobil bölüm CEO'suna göre, önümüzdeki yılın amiral gemisinde bu anlamda büyük değişiklikler görebiliriz.
Samsung'un Mobil Bölüm Şefi DJ Koh, Çin medyasına yaptığı konuşmada Galaxy S10 için "çok önemli" tasarım değişiklikleri beklediklerini söyledi. Ancak konu hakkında herhangi bir detay vermekten kaçınan Koh, Galaxy S10'un son derece şaşırtıcı renk seçenekleriyle piyasaya sunulacağını söyleyerek konuyu savuşturdu.
Galaxy S10'un radikal tasarımla geleceği söylenirken, öte yandan Samsung Galaxy X'in hazırlandığı da biliniyor. Esnek ekranıyla katlanabilir bir tasarımı benimseyecek olan Samsung Galaxy X, bu noktada kafalarda soru işareti de yaratmıyor değil. Zira DJ Koh'un söylediği "çok önemli" tasarım değilikliği ve Galaxy X'in katlanabilir tasarımı, S10'un aslında Galaxy X olarak karşımıza çıkabileceği ihtimalini de kuvvetlendirmiyor değil. Elbette bu şimdilik yalnızca bir düşünceden ibaret.
Her ne olursa olsun Galaxy S10, Samsung için önemli bir kilometre taşı olacak. Bir diğer söylendiye göre de Galaxy S10, 3 farklı modelle gelecek. Bunların farklı boyutlarda ve kamera dizilimlerine sahip modeller olabileceği savlar arasında. Öte yandan artık Samsung'un yeni modelinde ekrana entegre parmak izi sensörünü de sunması bekleniyor. Elbette bunların tümü şu an için spekülasyondan ibaret. Samsung, Galaxy S10'u tanıtana kadar da öyle kalacak. Ancak yeni bilgiler geldikçe haber vermeye devam edeceğiz.
Ercan Uğurlu
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