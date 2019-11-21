Samsung Galaxy S10 Lite'tan "Lite" Olmayan Özellikler Sızdı

Yeni sızıntıyla ortaya çıkan Samsung Galaxy S10 Lite teknik özellikleri, üst düzey olması nedeniyle kafaları karıştırdı.
Ünlü sızdırıcılardan Ishan Agarwal, Galaxy S10 Lite'ın Snapdragon 855 işlemci, üç lensli arka kamera, 48MP ana lens, 12MP geniş açılı lens ve 5MP derinlik algılayıcı, 32MP ön kamerayla geleceğini "doğruladı". Yani iddiaya göre Lite modeli, Galaxy S10 ile aynı işlemciyle, ana kamerada ve ön kamerada daha yüksek çözünürlükle gelecek.
Can confirm that #Samsung Galaxy S10 lite (SM-G770F) will have Snapdragon 855 processor and the camera specifications are as follows:— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) November 19, 2019
48MP (Main) + 5MP (Depth) +12MP (Wide angle) & 32MP (Selfie)
Meanwhile the internal code for S11+ (5G) (SM-G986U) is Y2.
Megapiksel elbette her şey demek değil ve Galaxy S10 Lite'ın S10'daki 12MP telefoto lensin yerine 5MP derinlik sensörünü koyduğunu görüyoruz. Yine de bu, büyük bir geri adım sayılmaz. İşleri daha da karıştıran, piyasada Galaxy S10e adlı telefonun zaten olması (bu model bir tür 'Lite').
Bu özellikler, aslında Galaxy S11 Lite'a ait olabilir ancak Agarwal, S10 Lite olduğundan emin gibi görünüyor. Üstelik Agarwal, bu özellikleri daha önce de paylaşmıştı ve şu an sadece doğruluyor.
Bilgilerin doğru olup olmadığını yakında göreceğiz. Bu arada Agarwal, işinize pek yaramayacak olsa da, Galaxy S11 5G'nin model adının SM-G986U olduğunu da söyledi.
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