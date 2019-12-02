Samsung Galaxy S10 Lite, Samsung Sayfasında Göründü

Samsung'un destek sayfalarındaki hareketlenmeye bakacak olursak, Galaxy S10 Lite'ın çıkış tarihi yaklaşıyor.
Varlığından bir süre önce haberdar olduğumuz Galaxy S10 Lite, geçtiğimiz günlerde kendisini bir karşılaştırmalı hız testi sitesinde göstermişti. Sonrasında FCC onayını alan telefon, şimdi de Samsung'un kendi web sayfasında göründü. Samsung'un web sitesinin Fransızca sürümü, SM-G770F model isimli Galaxy S10 Lite'ın sayfalarını erişime açmış durumda.
Sayfada telefon hakkında yeni bir bilgi almıyor. Ancak Galaxy S10 Lite'ın biraz garip bir cihaz olduğunu biliyoruz. Snapdragon 855 işlemci ve 8GB RAM ile gelecek olan telefon, standart Galaxy S10'dan güçsüz değil. Üstelik pil kapasitesi, Galaxy S10 Plus'takinden daha güçlü.
Galaxy S10 Lite'ın yanında bu sene gelmesi beklenen Galaxy A51'in tanıtılma olasılığı var.
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