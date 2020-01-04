Samsung Galaxy S10 Lite ve Note 10 Lite Tanıtıldı!

Samsung, hepimizin merakla beklediği iki yeni telefonunu, Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite'ı resmi olarak tanıttı. Her iki telefon da, sunduğu özelliklerle pek de "Lite" gibi görünmüyor. Samsung, yaptığı açıklamada Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite ile, premium özellikleri daha uygun fiyata kullanıcılarla buluşturmayı amaçladığını söylüyor.
Galaxy S10 Lite Özellikleri, Fiyatı
Galaxy S10 Lite, 6.7 inç boyutunda, Super AMOLED Plus Infinity-O ekrana sahip. Ancak sunduğu çözünürlük, bu kez FHD+ ile sınırlandırılmış. HDR10+ desteği de, telefonda mevcut.
Telefonun kalbinde Snapdragon 855 işlemci yer alıyor (2.84GHz'e kadar hız, 7nm, 64-bit). Bu işlemciyi 6 veya 8GB kapasiteli bellek seçenekleri destekliyor. Dahili depolama alanı 128GB ve bu alan, microSD bellek kartı ile genişletilebiliyor.
Ön kamera 32 megapiksel çözünürlüğe sahip. Arkada ise 3 lensten oluşan bir kamera sistemi bulunuyor. Bu lenslerden ilki 48 megapiksel çözünürlüğe sahipken, ikinci lens (süper geniş açı) 12 megapiksel, üçüncü lens (makro) 5 megapiksel çözünürlük sunuyor.
Telefonda bulunan 4.500mAh kapasiteli batarya, "Lite olmayan" modelleri bile kıskandıracak kadar büyük; ayrıca 25W hızlı şarjı da destekliyor.
Kutusundan Android 10 ve One UI 2.0 ile çıkan Galaxy S10 Lite'ın başlangıç fiyatı 649 Euro. Renk seçenekleri ise beyaz, siyah ve mavi.
Galaxy Note 10 Lite Özellikleri, Fiyatı
Galaxy Note 10 Lite da, oldukça güçlü özelliklere sahip ve S Pen deneyimini düşük bütçeli kullanıcılara taşımayı amaçlıyor. Ekran, S10 Lite'da olduğu gibi 6.7 inç boyutunda (Super AMOLED Plus Infinity-O ekran, FHD+ çözünürlük, HDR10+ desteği).
İşlemci tarafında Galaxy Note 10 Lite, S10 Lite'tan ayrılıyor. Bu kez kullanılan işlemci, Samsung'un kendi Exynos 9810'u (2.7GHz ve 1.7GHz çekirdekler, 64-bit, 10nm). Bu işlemciye, yine tercihe göre 6 veya 8GB bellek eşlik ediyor. 128GB dahili depolama alanı, microSD bellek kartı ile genişletilebiliyor.
Galaxy S10 Lite gibi, Galaxy Note 10 Lite da 4.500mAh'lık büyük bir batarya ile geliyor. Ön kamera yine 32 megapiksel iken, arka kameralarda durum değişiyor. Karşımızda yine 3 lensli bir sistem var ama özellikle biraz farklı. İlk lens 12 megapiksel çözünürlükte. İkinci lens 2X optik zum yapabilen 12 megapiksellik telefoto iken, üçüncü lens süper geniş açılı, 16 megapiksel çözünürlüğe sahip.
Telefonun en önemli özelliği ise, tabii ki Bluetooth özellikli S Pen'i. Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ta S Pen ile yapabildiğimiz hemen her şeyi, Galaxy Note 10 Lite'ta da yapabiliyoruz.
Android 10 ve One UI 2.0 ile gelen telefonun başlangıç fiyatı 599 Euro. Telefon, Auro Glow, siyah ve kırmızı renk seçeneklerine sahip.
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