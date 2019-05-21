Samsung, Galaxy S10+ Olympic Edition'ı Tanıttı
Samsung, özel amiral gemisi sürümlerini satışa sunma geleneğini, bu özel Galaxy S10 Plus ile devam ettiriyor!
- Doğan Kürşat Aktaş
Samsung, yıllardır sürdürdüğü geleneği bozmadı ve Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 Yaz Olimpiyatları için Galaxy S10 Plus Olimpiyat Oyunları Sürümü'nü tanıttı. Bir sonraki olimpiyat oyunları için Samsung'un amiral gemisi cep telefonunun özel bir sürümünün mevcut olduğunu duymak artık bir sürpriz değil, zira Güney Koreli teknoloji devi uzun zamandır her olimpiyat oyunu için özel bir amiral gemisi sürümü çıkarıyor. Ancak asıl sürpriz olan noktayı kaçırmamak gerekiyor: Müşteriler bu özel amiral gemisi sürümü için 2020'ye kadar beklemek zorunda değil. Cihaz şu anda Japonya'nın yerel bir operatörü olan Docomo üzerinde 1.000 dolarlık fiyat etiketi ile satışta.
Bahsettiğimiz gibi, Samsung Galaxy S10 Plus Olympic Edition Güney Koreli devin ilk Olimpiyat Oyunları özel sürümü değil. Şirket öncelikle, 2012'de Galaxy Note Olimpiyat Sürümü'nü, 2014'te Galaxy Note 3 Olimpiyat Sürümü'nü, 2016'da Galaxy S7 Edge Olimpiyat Sürümü'nü ve 2018'de Galaxy Note 8 Olimpiyat Sürümü'nü çıkarmıştı. Samsung'un Olimpiyat etkinlikleri için sponsorluğu 2028'e kadar sürecek.
Galaxy S10 Plus Olimpiyat Oyun Sürümü, standart Prizma Beyaz sürümünden farklı değil. İki sürüm arasındaki esas fark ise Olympic Edition'ın arka yüzeyinde Tokyo 2020 ambleminin bulunması. Aynı tasarım seçeneği, cep telefonuyla birlikte gelen Galaxy Buds'ın Olimpiyat Oyunları Sürümü setine de taşınmış. Ne yazık ki bu özel model, 5G desteği sunmuyor.
Samsung'un Olimpiyat Oyun Sürümü'nü diğer pazarlara taşımayı planlayıp planlamadığı konusunda şu an için hiçbir bilgi bulunmuyor. Bu, firmanın diğer ülkeler için bu yönde bir planının olmadığı anlamına gelmiyor çünkü aslında böyle bir planın var olması oldukça muhtemel. Samsung, bir önceki Olimpiyat oyunlarında kullanıcıların sanal gerçeklik teknolojisi ile içerik yayınlamasına izin veren bir dizi Olimpiyat markalı uygulama ve servis başlatmıştı. Güney Koreli teknoloji devinin 2020 yılında aynı stratejiyi takip etmesini beklemek yanlış olmayacaktır.
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