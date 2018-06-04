Samsung Galaxy S10 Üçlü Lens ile Gelebilir
Samsung Galaxy S10'un kamerası hakkında ortaya atılan iddia, heyecan verici yenilikleri işaret ediyor.
Çift lensli arka kamerasıyla Samsung Galaxy S9 Plus piyasadaki en iyi fotoğraf makinesine sahip telefonlardan biri, ancak en üst sırada hem kalite hem de toplam lens sayısı bakımından önde olan Huawei P20 Pro bulunuyor. Ancak görünüşe bakılırsa Samsung bu alandaki liderliği Galaxy S10 ile tekrar yakalamayı planlıyor.
KB Securities'den analist Kim Dong-won'a göre Samsung bir sonraki amiral gelmisi olan Galaxy S10'a üç lensli arka kamera sistemi getirmeyi planlıyor, ayrıca üç boyutlu alan algılayıcısı da ekleyerek arttırılmış gerçeklik içeriklerini desteklemek istiyor.
Eğer Samsung'un S9 serisinin bu yıl bir önceki nesle göre çok büyük bir adım atmadığını düşünürsek, markanın bir sonraki seri için büyük planlar yapıyor olması ihtimali yüksek olabilir.
Diğer yandan Apple'ın da yeni iPhone'lardan en az birinde üç lensli kamera sistemi getireceği söylentilerini duyuyoruz. Eğer bu söylentiler doğruysa ve Samsung da bu durumun farkındaysa, Galaxy S10'un üç lensli kameraya sahip olma ihtimali kuvvetle muhtemel.
Üçlü kamera sistemleri kayıpsız yakınlaştırma, karanlık ortamlarda bile net fotoğraflar çekebilme ve yüksek kaliteli gerçek alan derinliği etkisi oluşturmakta ideal. Samsung Galaxy S10'un Ocak 2019'da piyasaya sürüleceği söyleniyor. Her yıl Ocak ayında gerçekleşen CES etkinliğinde S10'un duyurulması zaten kaçınılmaz gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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