Samsung Galaxy S11, 11 Şubat'ta Tanıtılacak

Samsung'un yeni Galaxy S11 serisini tanıtacağı etkinliğin tarihi, sonunda açıklandı!

Samsung Galaxy S11, 11 Şubat'ta Tanıtılacak

Galaxy S11 için aylar süren bekleyiş sona eriyor. Samsung, yeni amiral gemisini 11 Şubat Salı günü tanıtacağını sonunda duyurdu.

Firmanın 11 Şubat'taki Unpacked etkinliği, basına gönderilen davetiyelere göre Pasifik saatiyle 11:00'de başlayacak. Bu seneki etkinlikte beklediğimiz şeylerde, geçen seneye göre bazı farklar var. Bu sene dört yerine üç Galaxy S11 tanıtılacak ve telefonların tamamı, 5G modemle gelecek. Bazı dedikodular, Galaxy S11'in adının Galaxy S20 olacağını söylüyor ancak, bu konunda elimizde kesin bir kanıt yok.

Etkinlikte Galaxy Fold 2'nin de tanıtılma ihtimali var. Yeni telefon, ilk Galaxy Fold'dan farklı bir yapıya sahip olabilir ve eski katlanan telefonlar gibi dikey olarak katlanabilir.

Galaxy S11 serisinin bir giriş modelinden, bir Plus modelinden ve bir Ultra modelinden oluşması bekleniyor. Ekran boyutları 6,2 ile 6,9 inç arasında değişecek olan modellerin üçü de ülkeye göre Samsung Exynos veya Snapdragon yonga setiyle çalışacak. Etkinliğin tarihi 2019'un etkinliğiyle eşleştiğinden, yeni Galaxy S11'lerin şubatın sonunda veya martın başında satışa sunulmasını bekleyebiliriz.

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