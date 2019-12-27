Samsung Galaxy S11 Aslında Galaxy S20 mi?

Merakla beklenen telefonlardan Samsung Galaxy S11, itibarlı sızdırıcı @UniverseIce'a göre farklı bir isimle gelecek.
Ice Universe'in tweet'ine göre Galaxy S11 adıyla beklediğimiz telefon, karşımıza "Galaxy S20" olarak çıkacak. Bunu sadece "Galaxy S20" yazarak söyleyen Ice Universe, daha sonra "Yeni yıl 2020 ve 20, yeni bir başlangıç" tweet'ini paylaştı. Galaxy S10'dan sonra 10 tane Galaxy S birden atlanması akla yatkın görünmese de, iddianın sahibi doğru çıkan tahminleriyle tanınıyor.
Next year is 2020, and 20 is a new beginning.— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019
Samsung'un 2020 amiral gemisinin Galaxy S11 ismiyle gelmeyeceği, daha önce de söylenmişti. Eylülün ortasında ortaya çıkan bir dedikodu, Galaxy S ve Galaxy Note serisinin Galaxy One serisinde birleşeceğini söylemişti. Ancak daha sonra bu iddiayla ilgili bir bilgi gelmedi.
Bazı firmaların onar onar saydığı doğru (Huawei P10'dan P20'ye geçmek gibi), ancak bu hemen Samsung'un da aynısını yapacağı anlamına gelmiyor. Böyle bir hamlenin en iyi açıklaması, telefonun iPhone 11'in karşısında daha yüksek bir sayıyla (reklam açısından belki işe yarayabilir) piyasaya sürülmesi olabilir.
İşin ilginç yanı, Ice Universe'in Galaxy 20 tweet'inden sonra telefondan yine Galaxy S11 diye bahsetti.
Telefonların gerçek isimlerini Samsung'un telefonları muhtemelen tanıtacağı Şubat 2020'de öğreneceğimizden emin olabilirsiniz.
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