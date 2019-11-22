Samsung Galaxy S11, Mate 30 Pro Gibi mi Olacak?

Samsung'un S serisi için gelecek amirali Galaxy S11 için sızıntılar sürüyor. Bu kez telefonun ekranına ilişkin söylemler mevcut ve buna istinaden bahsi açan kişi, sızıntılarıyla tanınan Ice Universe. Twitter üzerinden paylaşımında, Samsung'un Galaxy S11 modelinin ekranına ilişkin değerlendirmede bulunan Ice Universe, yeni telefonda "waterfall" tasarımının benimsenmeyeceğini dile getirmiş.
After careful evaluation by Samsung, The Galaxy S11 series does not use a waterfall screen design, but the bezel is narrower than Note10.— Ice universe (@UniverseIce) November 18, 2019
Bilindiği gibi Huawei, yeni modeli Mate 30 Pro'da kullandığı ekran tasarımına "waterfall screen" olarak da bilinen Horizon Display olarak isimlendirdiği yüksek kavisli ekran tasarımını kullanmıştı. Ekran kenarlarının tamamen ekrandan oluşmasıyla beraber daha güzel görüntü sunan bu ekran tasarımı, öte yandan telefonu daha kırılgan bir yapıya da büründürüyor.
Ice Universe'ün bahsettiğine göre ise Samsung, bu yolu tercih etmeyecek. Konunun Samsung tarafından dikkatlice değerlendirildiğini yazan Ice Universe, Galaxy S11'in herhangi bir "waterfall" ekran tasarımını kullanmayacağını, ancak ekran çerçevesinin Galaxy Note 10'dan daha dar olacağını söylüyor. Elbette ortaya nasıl bir sonuç çıkacak, bekleyip göreceğiz.
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