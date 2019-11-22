Samsung Galaxy S11, Mate 30 Pro Gibi mi Olacak?

Samsung'un, Galaxy S11'de Mate 30 Pro'da olduğu gibi "waterfall" ekran kullanacağı söylentileri ne kadar doğru?

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S11, Mate 30 Pro Gibi Olmayacak

Samsung'un S serisi için gelecek amirali Galaxy S11 için sızıntılar sürüyor. Bu kez telefonun ekranına ilişkin söylemler mevcut ve buna istinaden bahsi açan kişi, sızıntılarıyla tanınan Ice Universe. Twitter üzerinden paylaşımında, Samsung'un Galaxy S11 modelinin ekranına ilişkin değerlendirmede bulunan Ice Universe, yeni telefonda "waterfall" tasarımının benimsenmeyeceğini dile getirmiş.

Bilindiği gibi Huawei, yeni modeli Mate 30 Pro'da kullandığı ekran tasarımına "waterfall screen" olarak da bilinen Horizon Display olarak isimlendirdiği yüksek kavisli ekran tasarımını kullanmıştı. Ekran kenarlarının tamamen ekrandan oluşmasıyla beraber daha güzel görüntü sunan bu ekran tasarımı, öte yandan telefonu daha kırılgan bir yapıya da büründürüyor.

Ice Universe'ün bahsettiğine göre ise Samsung, bu yolu tercih etmeyecek. Konunun Samsung tarafından dikkatlice değerlendirildiğini yazan Ice Universe, Galaxy S11'in herhangi bir "waterfall" ekran tasarımını kullanmayacağını, ancak ekran çerçevesinin Galaxy Note 10'dan daha dar olacağını söylüyor. Elbette ortaya nasıl bir sonuç çıkacak, bekleyip göreceğiz.

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