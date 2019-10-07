Samsung, Galaxy S11'i Ne Zaman Tanıtacak?
Samsung'un Galaxy S11 serisi telefonlarını ne zaman tanıtacağına dair ilk ipuçları gelmeye başladı!
- Levent Öztürk
Samsung bu yılın üst seviye telefonlarını tamamladı ve artık dikkatimizi Galaxy S11'e çevirebiliriz. Telefonun tanıtımının önümüzdeki yılın ilk çeyreğinden önce yapılması beklenmiyor. Ama Samsung'un cihazları ne zaman tanıtacağına dair bazı ön bilgilere sahibiz.
Firma, yeni Galaxy S telefonları için tanıtım etkinliğini San Francisco'da düzenliyor ve Galaxy S11 için de durum aynı olacak. Ayrıca Galaxy S11 tanıtım etkinliğinin Şubat ayının üçüncü haftası için planlanmış olması da yüksek bir ihtimal.
Tabii ki kesin bir tarih belirtmek için henüz çok erken ve yapılan tarih tahmini, şimdilik sadece gelen iddialarla oluşan bir tahmin olarak görülmeli. Firmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Galaxy S11 için Unpacked etkinliğinin 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmesi mümkün gözüküyor.
Bu zaman dilimi, Samsung'un daha önceki etkinlikleri ile de örtüşüyor ve Şubat'ın üçüncü haftasının, Samsung'un Unpacked etkinliği için beklenen tarih olduğu rahatlıkla söylenebilir. Tabii ki bu tarihin değişmesi mümkün ancak Samsung'un Galaxy S serisi için Şubat tanıtımlarından vazgeçeceğine dair bir ipucu görülmüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın