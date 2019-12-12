Samsung Galaxy S11'e Note 11 Plus Pili mi?

En son teknolojileri kullanan telefonlar, güçlü pillere ihtiyaç duyuyorlar ve bu durum, Samsung Galaxy S11 için de geçerli olacak gibi görünüyor.
Belgelendirme şirketi SafetyKorea'nin web sitesinde fotoğrafı paylaşılan, Galaxy S11'e ait olduğu iddia edilen pilin 4.500mAh gibi yüksek bir kapasiteye sahip olduğu görünüyor. Bu bilgi doğruysa Galaxy S11'in pil gücü, Galaxy Note 10 Plus ile aynı seviyede olacak demektir. Note 10'un ekranı daha büyük olduğundan, pil ömrü muhtemelen Galaxy S11'den kısa olacaktır.
Galaxy S11'in pil boyutu şimdiye kadar sızan bilgiler arasında pek görünmedi. Yalnızca bir sızıntıda Galaxy S11 Plus'ın 5.000mAh pille geleceği söylenmişti.
Bugünkü amiral gemilerinin çoğu 3.000mAh - 4.000mAh aralığında pille geldiğinden bahsedilen kapasite, Galaxy S11'e uzun bir pil ömrü kazandırabilir.
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