Samsung Galaxy S11 Plus'a Dev Gibi Bir Pil Geliyor!

Galaxy S11 Plus'ın büyük bir pille gelmesi şaşırtıcı olmayacaktı ancak yeni iddiaya göre cihaz, beklemediğiniz kadar büyük, 5.000mAh'lik bir pille gelebilir.
Güney Kore sertifika veri tabanı SafetyKorea'de keşfedilen bilgilere göre SM-988 model numaralı cihaz, 5.000mAh'lik bir pille gelecek. Bu model numarası, daha önce Galaxy S11 Plus ile ilişkilendiriliyordu. Bugün satışta olan Galaxy S10 Plus'taki pilin kapasitesi ise 4.100mAh. Samsung gerçekten de 5.000mAh'lik bir pil kullanırsa, bu firmanın şimdiye kadar bir telefona yerleştirdiği en büyük pil olacak. Elbette telefonun bu kadar büyük bir pille geleceğinin bir garantisi yok.
Galaxy S11 ile ilgili bir başka iddia ise Bloomberg'den geldi. Bu iddiaya göre telefon, 108MP ana lensle ve diğer üç arka lensle gelecek. Bu lenslerden biri, iddiaya göre 5x optik zum sunacak, biri ultra geniş açılı olacak.
Buna benzer kamera iddialarını daha önce de duymuştuk, aynı bilginin yeni kaynaklardan gelmesi, isabetli olma ihtimalini güçlendiriyor. Görünüşe bakılırsa Galaxy S11 ile büyüleyen fotoğraflar çekebileceksiniz.
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