Samsung Galaxy S11 "SAMOLED" Ekranla Gelecek!

Samsung'un Galaxy S serisi, film izlemekten oyun oynamaya etkileyici bir performans sunuyor ve genellikle sınıfının en iyi ekranıyla geliyor. Görünüşe göre Galaxy S11, daha da iyi bir ekranla gelebilir... ya da en azından ekranının adı değişebilir.
Hollandaca yayın LetsGoDigital'in elde ettiği bir Samsung belgesi, firmanın "SAMOLED" markasının kullanım haklarını aldığını söylüyor. Başvuru teknoloji için değil, isim için yapıldığından SAMOLED'in tam olarak ne sunduğu bilinmiyor. Ancak önceki Samsung telefonlarına bakarak tahmin yürütebiliriz. Galaxy Note 9 WQHD Super AMOLED ekran ile gelirken Galaxy S10'da Dynamic AMOLED teknolojisi kullanılıyor. Bu isimler, teknolojik gelişmeleri ifade etse de aslen pazarlama amacı taşıyorlar ve çok büyük bir değişiklik içermiyorlar.
Bu yüzden SAMOLED, Galaxy S11'in kullandığı bir teknolojiyi pazarlama amacını taşıyor olabilir. Samsung'un "Super" sözcüğünü tek harfe indirmesi biraz garip görünüyor ancak bu harfin başka bir anlamı da olabilir. Galaxy S11'in ekranında hangi yeni özelliklerin bulunacağını şimdilik bilmiyoruz, ancak firma Dynamic AMOLED ismini kullanmayacağından bazı değişiklikler olmasını bekleyebiliriz.
Başvuru, telefonlar, TV, tabletler ve fazlası için ekran üreten Samsung Display Co tarafından yapıldığı için ve Display Co ekranlarını Huawei, Google, Motorola gibi başka firmalara da sattığından, SAMOLED'i zamanla başka telefonlarda da görebiliriz.
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