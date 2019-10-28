Samsung Galaxy S11'in ToF Kamerası İçin "Üçlü Plan"
Samsung'un Galaxy S11'de yer vereceği ilgi çekici ToF (Time of Flight) kamerası, sadece tek bir elden çıkmayacak!
Kore kaynaklı bir rapora göre Samsung, Galaxy S11'de kullanacağı ToF (time-of-flight) kamera modülllerini üç farklı kaynaktan tedarik edecek.
Korece yayın The Elec'e göre bileşenlerin iki kaynağı, Güney Koreli şirketler olan ve Galaxy Note 10'un ToF modüllerini de üreten Namuga ve Patron. Üçüncü kaynak ise Galaxy S10 5G'de bulunan ToF kameralarını üreten Çin merkezli Sunny Optical olacak.
Galaxy S10 5G ve Galaxy Note 10 Plus'ta bulunan ToF kamera, üç boyutlu tarama, nesnelerin boyutlarını ölçme gibi işlevler sunuyor. Bununla birlikte fotoğraf ve video kalitesine önemli bir katkıda bulunmuyor. Üreticiler, ToF kamera ile arka plan bulanıklaştırmayı (bokeh) daha iyi hale getirebiliyorlar ancak bu sensöre sahip olmayan 2019 Galaxy amiral gemileri de bokeh efektinde oldukça başarılılar.
Galaxy S11'in 5x optik zum ve 108MP arka kamerayla gelmesi bekleniyor.
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