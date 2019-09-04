Samsung Galaxy S11'e Dev Gibi Bir Depolama Alanı!
Samsung, Galaxy S11 serisi için oldukça geniş bir depolama alanı seçeneği sunabilir. Üstelik bu seçenekler arasında 1TB bile var!
- Levent Öztürk
Samsung Galaxy S11 hakkında konuşmak için henüz çok erken olabilir ancak telefon hakkında şimdiden, pek çok iddia ortaya atıldı. Son iddia ise, depolama alanı konusunda geldi.
Sammobile'ın ortaya attığı iddiaya göre Samsung, Galaxy S11 serisi için dört farklı dahili hafıza seçeneği sunacak. Bu seçenekler 128GB'den başlayıp 1TB'a kadar yükselecek.
Galaxy S11'de UFS 3.0 depolamayı görmemiz de oldukça yüksek bir ihtimal. Bu, Samsung'un Galaxy Note 10'un dahili hafızası için seçtiği standarttı.
İddianın detaylarında, model numaralarından da bahsediliyor: SM-G981 Galaxy S11 modeli 128GB ve 512GB seçenekleri ile sunulacak. SM-G986 modeli 128, 256 ve 512GB seçenekleri ile sunulurken, SM-G988 bu üç seçeneğin yanı sıra 1TB seçeneğine de kavuşacak. Yani kullanıcıların bol miktarda tercih imkanları olacak.
Yine de bunun bir iddia olduğunu unutmamak gerek. Galaxy Note 10 için de 128GB ve 1TB (5G sürümü için) seçenekleri firma içerisinde görüşülmüş ancak daha sonra Samsung, 1TB seçeneğini sunmamaya karar vermişti.
Galaxy S11'in microSD girişi durumu ise henüz bilinmiyor. Samsung bu girişi Galaxy Note 10'dan çıkarttı ve bu yüzden benzer bir hamlenin Galaxy S11 için de gerçekleştirilmesi mümkün.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın