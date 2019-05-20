Samsung Galaxy S11'in Adı Belli Oldu
Samsung'un gelecek amiral gemisi akıllı telefonunun "adı" hakkında ilk bilgiler geldi.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un Galaxy S10 modelleri henüz yakın zamanda satışa çıktı. Ancak bir sonraki akıllı telefon için elbette hazırlıklar başlamış durumda ve bunun neticesinde de sızıntılar da öyle keza. Daha önce Samsung Galaxy S11 ilgili gelen sızıntılar arasında 64 MP ISOCELL Bright GW1 sensörü ile beraber geleceği bulunuyordu. Bu kez ise telefonun kod adı ortaya çıktı.
Sızıntılarıyla bilinen Twitter hesabı Ice Universe'in yaptığı paylaşıma göre Galaxy S11'in kod adı, Picasso. Bu isme göre, Galaxy S11'in bir sanat eseri olacağı söylenebilir.
Samsung, Galaxy S10 için Beyond, Galaxy S9 için Star, Galaxy S8 için ise Dream kod adını kullanmıştı. Bu kez Picasso ile tarihin önemli bir ismini tercih eden Samsung'un, Galaxy Note 10 için de Da Vinci kodunu kullanacağını söyleyelim.
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