Samsung, Galaxy S20 ile Yapamadığını Galaxy S21ile Yapacak

Galaxy S21, 14 Ocak'ta tanıtılacak. Telefonla ilgili sızıntılar ise elbette sürüyor. Son sızıntıya göre, Galaxy S21 Ultra seleflerinin başaramadığını başaracak gibi görünüyor. Zira yeni gelen sızıntı, telefonun WQHD+ çözünürlüğünde 120Hz ekran tazeleme hızını kullanacağını gösteriyor.
Sızıntı, ünlü Ice Universe'den geliyor. Galaxy S21 Ultra'nın WQHD+ şeklinde de bilinen en yüksek ekran çözünürlüğünde 120Hz adaptif ekran tazeleme hızının destekleneceğini "alkış" emojisi ile paylaşan Ice Universe, böylece yeni amiralden beklenen özelliği müjdelemiş oldu.
??Galaxy S21 Ultra realizes WQHD+ resolution and 120Hz adaptive refresh rate can be turned on at the same time pic.twitter.com/FpiB8jAxyC— Ice universe (@UniverseIce) January 5, 2021
3200x1440 piksel olarak da bilinen WQHD+ çözünürlükte daha akıcı bir ekran deneyimi sağlamak adına 120Hz tazeleme hızı sergileyecek gibi görünen Galaxy S21 Ultra, böylece Galaxy S20 Ultra modelinin bu konudaki noksanlığını ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Zira daha önceki Galaxy amiral gemileri, bu tazeleme hızına ulaşmak için çözünürlüğü düşürmek zorunda kalıyordu.
Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, 3200x1440 pikselde, Göz Konforu modu adaptif olarak ayarlanmış şekilde karşımıza çıkarken, elbette bu görüntünün pek de ikna edici olmadığını söylemek lazım. Burada bulunan adaptif, yani uyarlanabilir ibaresinin tek seçenek olup olmadığ ise şimdilik bilinmiyor. Bu konuda ekstra bir sızıntı gelmez ise, tamamını 14 Ocak'ta göreceğiz.
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