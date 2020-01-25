Samsung Galaxy S20 Kalıpları Videoda

Kılıf üreticileri, Samsung Galaxy S20 için kılıflarını hazırlamaya ve hatta üretmeye başladılar. Bu yüzden telefonun şeklini yansıtan "kalıp" Galaxy S20'lerin sızması, şaşırtıcı değil.
Şimdi ise bu tür Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra kalıplarının göründüğü bir video, Mobile Fun tarafından yayınlandı. Videoda üç modelin boyutları karşılaştırılıyor. Videoda görünen modeller, S20 serisinin arka yüzünde geniş, dikdörtgen bir kamera çıkıntısının olacağını doğruluyor.
Kameraların özelliklerine baktığımızda Galaxy S20 Ultra, 108MP ana sensör, 10x optik zum destekli 48MP telefoto kamera ve 12MP ultra-geniş kamera ve bir ToF sensörüyle öne çıkıyor. Telefonların hiçbirinde 3,5mm kulaklık girişinin olmaması ise şaşırtıcı değil. Kulaklık girişi, Note 10 serisiyle birlikte kaldırılmıştı ve aynısının S serisinde yapılması, sürpriz değil.
Hoparlör ızgarası ise Galaxy Note 10'daki kadar ince görünmüyor. Kalıbın üst tarafındaki delik ise muhtemelen mikrofon için açılmış.
Yukarıdaki videoyu izleyerek Galaxy S20 modellerinin boyutlarını ve bazı tasarım öğelerini görebilirsiniz. Yine de gerçek Galaxy S20'nin muhtemelen biraz farklı ve çok daha kaliteli görüneceğini söyleyelim.
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