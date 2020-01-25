Samsung Galaxy S20 Kalıpları Videoda

Galaxy S20 serisinin tasarım detaylarını gösteren bir video ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S20 Kalıpları Videoda

Kılıf üreticileri, Samsung Galaxy S20 için kılıflarını hazırlamaya ve hatta üretmeye başladılar. Bu yüzden telefonun şeklini yansıtan "kalıp" Galaxy S20'lerin sızması, şaşırtıcı değil.

Şimdi ise bu tür Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra kalıplarının göründüğü bir video, Mobile Fun tarafından yayınlandı. Videoda üç modelin boyutları karşılaştırılıyor. Videoda görünen modeller, S20 serisinin arka yüzünde geniş, dikdörtgen bir kamera çıkıntısının olacağını doğruluyor.

Kameraların özelliklerine baktığımızda Galaxy S20 Ultra, 108MP ana sensör, 10x optik zum destekli 48MP telefoto kamera ve 12MP ultra-geniş kamera ve bir ToF sensörüyle öne çıkıyor. Telefonların hiçbirinde 3,5mm kulaklık girişinin olmaması ise şaşırtıcı değil. Kulaklık girişi, Note 10 serisiyle birlikte kaldırılmıştı ve aynısının S serisinde yapılması, sürpriz değil.

Hoparlör ızgarası ise Galaxy Note 10'daki kadar ince görünmüyor. Kalıbın üst tarafındaki delik ise muhtemelen mikrofon için açılmış.

Samsung Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra | First Look Hands On ComparisonSamsung Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra | First Look Hands On Comparison
In today's video, we will be taking our first hands on look at the 3 Samsung Galaxy S20 handsets using a set of high quality case testing replicas. From these, we can get a good idea on the final button placement, camera layout and screen size of this handsets set to be released in the coming weeks. If you're interested in purchasing the S20 cases from Olixar showcased in this video, follow the links below ?? Olixar Carbon Fibre Samsung Galaxy S20 Case - Black Olixar Carbon Fibre Samsung Galaxy S20 Plus Case - Black Olixar Carbon Fibre Samsung Galaxy S20 Ultra Case - Black #s20 #s20ultra #firstlook Read more about the upcoming official Samsung Galaxy S20 cases: Find out more about the Samsung Galaxy S20, S20 Plus and the S20 Ultra in our detailed comparison blog: Click here to subscribe: Download our App for a faster shopping experience: Social Links... Subscribe on YouTube: Facebook: Twitter: Google+ Blog: Music Credit: Music by Tobu

Yukarıdaki videoyu izleyerek Galaxy S20 modellerinin boyutlarını ve bazı tasarım öğelerini görebilirsiniz. Yine de gerçek Galaxy S20'nin muhtemelen biraz farklı ve çok daha kaliteli görüneceğini söyleyelim.

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