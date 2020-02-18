Samsung Galaxy S20... Peki Ama Hangisi?

Aylar boyu devam eden söylenti ve tahminlerin ardından Samsung Galaxy S20 serisi artık ortaya çıktı. Seri, bir ya da iki değil, tam üç telefonu içeriyor.
Bu üç yeni telefonun tamamı üst seviye olarak görülebilir ve bir üst seviye Samsung telefonundan bekleyeceğiniz yüksek fiyatlara sahipler. Samsung Galaxy S20 Ultra'nın daha önceki Samsung telefonlarında görülmeyen bir "premium" seviyesine ulaştığı bile söylenebilir.
Samsung Galaxy S20, S20 Plus ve S20 Ultra telefonları 6 Mart itibariyle ABD, Avusturalya ve BAE pazarlarına sunulacak.
Çoğu üst seviye telefon gibi Galaxy S20 serisi de alüminyum kasalar ve cam sırta sahip olacak. Ayrıca Bulut Pembesi, Bulut Mavisi, Kozmik Gri ve Kozmik Siyah renk seçenekleri bulunacak. Bunun yanı sıra IP68 sertifikasına da sahipler; yani güvenli bir şekilde su altına girebiliyorlar.
Telefonları birbirlerinden ayıran en önemli fark ise boyutları ve ağırlıkları. Galaxy S20 151,7 x 69,1 x 7,9 mm ve 163g ile en ufakları ve hafifleri olurken, Galaxy S20 Ultra 166,9 x 76 x 8,8 mm ve 220g ile en büyükleri ve ağırları oluyor.
Ekran boyutları ise küçükten büyüğe 6,2 inç, 6,7 inç ve 6,9 inç olarak belirtilmekte. Ancak bu boyut farkı dışında ekranların büyük oranda aynı olduğu söylenebilir. Her bir telefon Infinity-O AMOLED ekrana ve 20:9 oranı, 1440x3200 çözünürlüğe sahip. Tabii ki farklı ekran boyutları, farklı piksel yoğunluklarına sahip oldukları anlamına geliyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde tüm telefonlar HDR10+ desteği sunuyor ve daha önemlisi 120Hz tazeleme hızına sahipler. Ayrıca ekran-içi parmak izi okuyucuları da bulunuyor.
Kamera konusunda ise Galaxy S20 ve S20 Plus benzer kamera düzenlerine sahipken S20 Ultra'da farklılıklar görülebiliyor. S20 ve S20 Plus'ın kameraları 12MP f/1,8 ana kamera, 64MP f/2,0 telefoto ve 12MP f/2,2 ultra-geniş olarak tanımlanabilir ve S20 Plus'ta ek olarak derinlik algısı için ToF sensörü bulunuyor. Galaxy S20 Ultra'nın kameraları ise 108MP f/1,8 ana kamera, 48MP f/3,5 telefoto, 12MP f/2,2 ultra-geniş ve bir de ToF kamerasından oluşuyor.
Her üç telefon da ana ve telefoto lenslerinde optik görüntü sabitleyiciye sahip ve benzer çekim modları sunuyor. 24fps 8K video kaydı desteği de bulunuyor. Diğerlerinin sadece 3x optik ve 30x dijital yakınlaştırmasına karşılık S20 Ultra'yı farklılaştıran ise 10x optik ve 100x dijital yakınlaştırmaya sahip olması.
Ön kamera olarak ise Galaxy S20 ve S20 Plus'ta 10MP f/2,2 kamera bulunurken Galaxy S20 Ultra 40MP f/2,2 kameraya sahip.
Diğer özelliklere göz atalım... ABD'deki telefonlar, henüz diğer hiçbir akıllı telefonda bulunmayan Snapdragon 865 çipsetine sahip olacak. Avrup'da ise Samsung'un 865'e rakip olarak kendi içerisinde ürettiği Exynos 990 kullanılacak. Her üç telefon da en az 12GB RAM'e sahip ve Galaxy S20 Ultra için ek olarak 16GB seçeneği de bulunuyor.
Depolama konusunda ise her üç model de 128GB seçeneği ile gelirken Galaxy S20 Ultra ve S20 Plus ayrıca 512GB seçeneğine sahip ve her üç telefon da ek olarak bir microSD kart girişi barındırıyor. Her üç telefon da Android 10 ile çalışıyor.
Batarya konusunda ise Galaxy S20 4000mAh bataryaya sahipken S20 Plus'da bu boyut 4500mAh'ye ve S20 Ultra'da 5000mAh'ye yükseliyor. Her üç telefon da 25W hızlı şarj desteğini sağlıyor ancak eğer uygun bir şarj cihazınız varsa S20 Ultra 45W'ye kadar çıkabiliyor.
Kısacası, kağıt üzerinde bu telefonların tamamının S20 adına yaraşır özelliklere sahip oldukları söylenebilir. Ultra ise farklı kamera düzeni, devasa ekranı ve seçime bağlı ek RAM'i ile sadece en üst seçenek olmakla kalmıyor, aynı zamanda diğerlerinden belirgin bir şekilde ayrılabiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın