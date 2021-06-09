Samsung Galaxy S21 FE Fiyatıyla Güldürecek: Sanıldığından Ucuz Olabilir

Samsung Galaxy S21 FE veya Fan Edition, bir süredir haberlerde yer alıyor. Telefonun birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi planlanırken, telefonun nasıl görüneceğine dair ipuçları var. Galaxy S21 FE, Samsung'un amiral gemisi Galaxy S21 ile büyük benzerlik gösterecek, ancak çok daha uygun fiyatlı olacak. Hatta gelen yeni haberlere göre Galaxy S21 FE düşünüldüğünden de ucuz olabilir.
Herald isimi bir Güney Koreli yayın kaynağına göre Galaxy S21 FE 700 bin ila 800 bin Won arasında fiyatlanabilir. Bu da kabaca 630 Dolar ila 720 Dolar arasına konumlanıyor. Bu fiyat daha önce sızdırılana göre çok daha ucuz. Zira Galaxy S21 FE'nin piyasaya 810 Dolar fiyatla çıkması bekleniyordu.
Elbette yurt dışında fiyatlar böyle olsa da, Galaxy S21 FE'nin Türkiye fiyatlarının nasıl olacağına dair herhangi bir bilgi şimdilik bulunmuyor. Ancak bu fiyatları Türk lirasına günümüz kur üzerinden çevirip, üzerine de yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 10 TRT bandrol ücreti, yüzde 50 ÖTV ve daha sonra da yüzde 18 KDV'yi ilave ederek Galaxy S21 FE'nin hangi fiyattan ülkemizde satışa sunulabileceğini tespit edebilirsiniz.
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