Samsung Galaxy S21 FE ve Galaxy S20 FE'yi Karşılaştırdık!

Samsung'un yeni Fan Edition telefonu Galaxy S21 FE, bir önceki model olan Galaxy S20 FE karşısında... Ne farkları var, neler aynı kalmış?

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S21 FE ve Galaxy S20 FE Karşı Karşıya

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