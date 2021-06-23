Samsung Galaxy S21 Kullanıcılarına Android 12 Müjdesi!

Samsung çok iyi akıllı telefonlar üretiyor ve bunun karşılığını da global çapta en çok satan akıllı telefon markası olmasıyla alıyor. Ürettiği akıllı telefonlarına önemli yazılım desteği sağlaması, güncellemeleri zamanında yapması da müşteri memnuniyetini ve markaya karşı müşteri sadakatini sağlayan önemli etkenler arasında. Şimdi Samsung, bunu pekiştirmek için bir yeni hamle daha yapacak gibi görünüyor.
Gelen haberlere göre Samsung, tüketicilerine Android 12 işletim sistemi deneyimi sunan ilk markalardan olmak istiyor ve bunun için amiral gemisini hazırlıyor. Samsung Galaxy S21 serisi için halihazırda önemli güncellemeler yayınlayan şirket, bu seriyi hızlıca Android 12'ye de yükseltmeyi planlıyor. Zira Galaxy S 21 için Android 12 geliştirme süreci çoktan başlamış gibi görünüyor. Bu iddia, @MaxWinebach Twitter hesabından geliyor.
Oh yeah Samsung started development on Android 12 for the Galaxy S21 series.— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 18, 2021
Eğer bu haber doğru ise, Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra modellerinin ekim ayında Android 12 güncellemesi almasını bekleyebiliriz. Google tarafından eylül ayında ilk kez akıllı telefonlara sunulacak olan Android 12, hızlı şekilde Samsung tarafından da amiral gemisi için derlenecek. Heyecanla bekliyoruz!
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