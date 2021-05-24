Samsung Galaxy S21 Ultra, Diğer Android Telefonları Ezdi Geçti!

Samsung'un yeni jenerasyon amiral akıllı telefonu Galaxy S21 Ultra, bu yılın başında tanıtılmıştı. Önemli ölçüde başarılı özelliklerine karşın yüksek fiyat etiketi sebebiyle ne derece başarılı olacağı merak konusu olan Galaxy S21 Ultra, beklentileri fazlasıyla karşılamış görünüyor.
Counterpoint araştırma şirketinden alınan sonuçlara göre Galaxy S21 Ultra, 2021'in ilk çeyreğinde gelir rekoru kırmış durumda. Hatta öyle ki Galaxy S21 Ultra, akıllı telefon gelir pastasının yüzde 3'ünü oluşturmayı başarmış ve böylece Android telefonlar arasında bu anlamda zirveye oturmuş durumda.
Öte yandan listede ilk 10 cihazdan 6'sını iPhone oluşturuyor ve Samsung, Galaxy S21 Ultra ile listenin 5'inci sırasında bulunuyor. Huawei ise Mate 40 Pro ile gelir pastasının yüzde 2'ini elinde bulunduruyor ve listede 8'inci sırada kendine yer buluyor.
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