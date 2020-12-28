Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+ Hakkında Gizli Saklı Kalmadı

Samsung'un yeni amiral gemisi ceplerinden gelen son sızıntı, gizli saklı tek bir detay bile bırakmadı: Yeni Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+ sızıntısı, merak edilen tüm sorulara cevap veriyor.