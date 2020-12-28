Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21+ Hakkında Gizli Saklı Kalmadı

Samsung'un beklenen yeni amiral gemisi telefonları, yani Galaxy S21 serisi hakkındaki sızıntıları engellemek konusunda sınıfta kaldıkları kesin. Aylardır gelen sızıntılar, zaten telefonlar hakkında pek de bilinmeyen bir detay bırakmamış durumda. Şimdiyse gelen son sızıntı, Galaxy S21 ve Galaxy S21+ ile ilgili her detayı ortaya koyuyor.
Winfuture tarafından yayınlanan son sızıntıya göre Galaxy S21 6.2 inç'lik Dynamic AMOLED 2x ekranla gelecek. Galaxy S21+ ise, aynı özelliklere sahip bir ekrana sahip olsa da, boyut 6.7 inç'e çıkacak. Her iki telefon da FullHD+ çözünürlükle gelecek ve 120Hz desteği sunacak. Ekranların diğer özellikleri ise şunlar olacak: HDR10+, 1.300 nits'e kadar varan parlaklık, Gorilla Glass Victus, ekran altı ultra-sonik parmak izi sensörü.
Hem Galaxy S21, hem de Galaxy S21+, ABD dışındaki pazarlarda Exynos 2100 yonga seti ile satışa sunulacak. RAM büyüklüğü 8GB olacakken, dahili depolama seçenekleri 128 ve 256GB olacak. Sızıntıda, SD kart desteği hakkında herhangi bir bilgi bulunmaması kafaları karıştıran detaylardan biri.
Her iki telefonun da 10 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olacağı söyleniyor. Arka kamera sistemi de iki telefon için aynı: 2 megapiksel geniş açı (Optik imaj sabitleyicili), 12 megapiksellik ultra geniş açı ve 64 megapiksellik telefoto (Optik imaj sabitleyicili).
Galaxy S21'de 4.000mAh kapasiteli bir batarya bulunacakken, Galaxy S21+'taki batarya 4.800mAh kapasite ile gelecek. İki telefonda da 25W hızlı şarj ve Qi kablosuz şarj desteği yer alacak.
Hem Galaxy S21, hem de Galaxy S21+'ta çift hoparlöre yer verecek olan Samsung, IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasını da ihmal etmeyecek.
Sızıntıda, telefonların boyutlarından ve ağırlıklarından da bahsediliyor. Galaxy S21'in boyutları 151.7 × 71.2 × 7.9mm iken, ağırlığı 171 gram olacak. Telefon gir, pembe, mor ve beyaz renk seçenekleri ile raflara çıkacak. Galaxy S21+ ise 161.4 × 75.6 × 7.8mm boyutlarında ve 202 gram ağırlığında olacak. Renk seçenekleri ise bu kez siyah, mor ve gümüş olacak.
Son olarak Samsung'un, Galaxy S21 ve Galaxy S21+'ın kutularına şarj cihazı koymayacağı da sızıntıda yer alıyor.
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