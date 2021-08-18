Samsung Galaxy S22 Serisinden Dev Bir Sızıntı Daha Geldi!

Samsung Galaxy S21 serisi ve diğer yeni Galaxy S amiral gemileri, farklı bölgelerde farklı yonga setleri kullanıyor. ABD'de genellikle Snapdragon, Dünya'nın geri kalanının çoğunda ise genellikle Samsung yapımı Exynos işlemci tercih ediliyor. Yeni sızan iddialara göreyse, Samsung Galaxy S22, hemen hemen her yerde aynı yonga setini kullanacak.
Bir Güney Kore sosyal medya sitesi olan Naver'da lanzuk isimli bir kullanıcı tarafından sızdırılan habere göre, Samsung üretimde sıkıntı yaşadığı için yeteri kadar Exynos 2200 yonga seti üretemeyecek. Bu yüzden Dünya'nın büyük bir kısmında yeni Samsung telefonlar Snapdragon kullanacak. Kullanılacak sürüm ise Snapdragon 898 olacak.
Ek olarak, Galaxy S22 serisinin RAM, depolama kapasiteleri ve tasarımı, görünüşe göre Samsung Galaxy S21 serisi ile hemen hemen aynı olacak. Bu, Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus'ta 8GB RAM ve 256GB'a kadar depolama anlamına geliyor. Samsung Galaxy S22 Ultra, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanına sahip olacak.
Peki, yonga setinden başka ne değişiklikler olacak? FrontTron kullanıcısından gelen diğer bir sızıntıya göre pillerde de değişiklikler planlanıyor. Samsung Galaxy S22 3.800mAh, S22 Plus ise 4.600mAh pille gelecek. Galaxy S22 Ultra 5.000mAh pil kullanacak.
Kameraya gelince, bu kaynak, standart Galaxy S22 ve Samsung Galaxy S22 Plus'ın 50MP ana, 12MP telefoto ve 12MP ultra geniş kameraya sahip olacağını, Samsung Galaxy S22 Ultra'da ise 108MP ana ve 12MP ultra geniş kamera bulunacağını iddia ediyor. Bir başka sızıntıya göre, hiçbir Samsung Galaxy S22 modelinden ekran altı kamera bulunmayacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın