Samsung Galaxy S22 Serisinin Ekran Boyutları İnternette Ortaya Çıktı

Galaxy S21'in haleflerini piyasada görmemize daha zaman var, ancak yeni seri hakkında önemli sızıntılar ortaya çıkıyor. Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra şeklinde 3 yeni model halinde tanıtılacak olan Galaxy S22 serisinin ekran boyutları sızdı.
Twitter üzerinden yapılan paylaşıma göre Galaxy S22 6.06 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacakken, Galaxy S22+ 6.55 inç, Galaxy S22 Ultra ise 6.81 inç büyüklüğünde ekrandan oluşacak. Galaxy S22 Ultra modelinde özel olarak ise LTPO ekran yer alacak.
Galaxy S22
6.06"
6.55"
6.81"
Only Ultra is LTPO
from my source Hades (7/8 correct) pic.twitter.com/Rfbd4VSdT7— Mauri QHD (@MauriQHD) June 11, 2021
Sızan ekran boyutlarını Galaxy S21 serisiyle karşılaştırdığımızda, yeni seride S22 ve S22+'ın ekran boyutlarının biraz daha küçük olacağını söyleyebiliriz. Galaxy S22 Ultra ise, Galaxy S21 Ultra'nın 6.8 inç ekran boyutunu koruyacak gibi görünüyor.
Buna göre LTPO özelliğinin de yalnızca Galaxy S22 Ultra için söz edilmiş olması, yeni seride bir tek bu modelin ekran tazeleme hızının uyarlanabilir olacağına işaret ediyor.
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