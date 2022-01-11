Samsung Galaxy S22 Serisinin Ne Zaman Raflarda Olacağı Belli Oldu!

Samsung, Galaxy S22 serisini duyuracağı Unpacked 2022 etkinliğini Şubat ayında düzenlemeyi planlıyor gibi görünüyor. Bir Samsung Electronic yetkilisi, Güney Kore'nin Digital Daily gazetesine şunları söyledi: "Etkinliğin 8 Şubat'ta gerçekleştirileceğini onayladık ve Ocak sonunda gönderilecek davetiyelerin zamanlamasını tartışıyoruz."
Yetkiliye göre, etkinlik 8 Şubat'ta gerçekleşecek ve ön siparişler 9 Şubat'ta başlayacak. Telefonların 24 Şubat'ta raflarda olması planlanıyor.
Son sızıntılara göre Samsung Galaxy S22 serisi, pazara bağlı olarak AMD'nin RDNA 2 tabanlı GPU'su ile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2200 yongasına sahip olacak. Bununla birlikte, cihazlarda "Süper Şeffaf Lens" adı verilen bir özellik bulunacak.
Ayrıca yeni cihazlarda 5.000 mAh'ye kadar pil, S-Pen desteği, Ultra model için daha hızlı 45W şarj ve daha fazlası yer alacak. Samsung Galaxy S22 ve S22+'ın bej, siyah, yeşil, gri, açık mavi, altın ve beyaz renk seçenekleriyle, S22 Ultra'nın ise siyah, koyu kırmızı, yeşil ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunulması bekleniyor.
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