Samsung Galaxy S22'nin Sızan Ekran Koruyucuları, Boyutları Ortaya Çıkarttı!

İnternete sızan ekran koruyucularına bakarak elde edilen bilgiler, Samsung Galaxy S22'nin boyutlarının nasıl olacağını gösteriyor...

Galaxy S22'nin ekran koruyucuları da sızdı

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