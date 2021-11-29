Samsung Galaxy S22'nin Sızan Ekran Koruyucuları, Boyutları Ortaya Çıkarttı!

Samsung Galaxy S22 ile ilgili zaten çok sayıda sızıntı gördük, ancak şimdi bir tane daha eklendi. Yeni serideki üç telefon için resmi ekran koruyucuların bilgileri sızdı. Bu da bize öne bakan tasarımları ve göreceli boyutları hakkında fikir veriyor. Güvenilir sızıntı kaynağı @UniverseIce'in belirttiğine göre Samsung Galaxy S22 Ultra en büyük boyutlu telefon olacak ve tasarım açısından biraz Galaxy Note dokunuşu içeriyor.
Önceki söylentilere dayanarak, standart Galaxy S22'nin 6,06 inç ekrana, Galaxy S22 Plus'ın 6,55 inç ekrana, Galaxy S22 Ultra'nın ise 6,81 inç ekrana sahip olacağını bekliyoruz. Bu boyutlar da sızıntılardaki görüntülere uyuyor.
Ekran koruyucular ayrıca her üç modelin de ön ekranlarında delikli selfie kameralarla geleceğini doğruluyor. Daha önceki sızıntılara göre, ekran altı öne bakan kameralar için Galaxy S23 güncellemesine kadar bekleyeceğimiz düşünülüyordu.
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