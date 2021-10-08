Samsung Galaxy S22, Yerini Galaxy S21 FE'ye mi Bırakacak?

Şu sıralar piyasaya sürülmesini beklediğimiz önemli telefonlardan biri kuşkusuz Galaxy S21 FE modeli. Bu telefonun kaderi halen gizemini koruyor. Bazı kaynaklara göre S21 FE tamamen iptal edilmiş olsa da, yeni haber çok farklı birşey söylüyor. Galaxy S20 FE modelinin ününden dolayı heyecanla uzunca bir süredir beklenen Galaxy S21 FE'yi çok yakında görebiliriz. Hatta bu telefon Galaxy S22'nin ertelenmesine bile sebep olabilir.
Daha önce Galaxy S21 FE'nin iptal edildiğine dair pek çok haber de duymuştuk. Ancak görünüşe göre Galaxy S21 FE, artık çok yakın. Samsung'un ocak ayında Galaxy S22 serisini tanıtması beklenirken, Kore basınından gelen yeni haberler, Güney Koreli şirketin Galaxy S21 FE'nin tanıtımını Galaxy S22'yi beklediğimiz tarihlerde yapacağını ve bununla birlikte Galaxy S22'yi erteleyebileceğini söylüyor. Ertelenme süresi ise belirtilmiş değil.
Ancak bu elbette şimdilik sızıntıdan ibaret. Bekleyip göreceğiz.
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