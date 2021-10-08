Samsung Galaxy S22, Yerini Galaxy S21 FE'ye mi Bırakacak?

Galaxy S21 FE için, Galaxy S22'yi de etkileyecek yeni söylenti: Samsung Galaxy S22, ocak ayında yerini Galaxy S21 FE'ye bırakarak ertelenebilir.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S22 Ertelenecek mi?

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