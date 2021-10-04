Squid Game konusu nedir? Mutlaka izlemenizi sağlayacak 10 ilginç bilgi!

Squid Game, Netflix'in son zamanların en popüler dizilerinden biri haline geldi. Öyle ki 81 ülkede Netflix'in 1. sırasında yer aldı. Peki Squid Game dizisinin bu kadar beğenilme sebebi ne? Konusu nedir? İşte mutlaka izlemenizi sağlayacak 10 ilginç bilgi...

Squid Game konusu nedir? Mutlaka izlemeniz için 10 neden

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