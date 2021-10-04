Squid Game konusu nedir? Mutlaka izlemenizi sağlayacak 10 ilginç bilgi!

Squid Game dizisi, Netflix'te yayınlandığı günden bu yana dünya çapında popülerlik kazandı. Açlık Oyunları'ndaki mücadele ve Testere filmindeki vahşeti bir arada sunan Squid Game dizisi, konusu ile dünya çapında ilgi çekti.
Squid Game Konusu Nedir?
Peki, dünya çapında gündemden düşmeyen bu popüler dizi Squid Game'in konusu nedir? Dizinin konusu, maddi olarak sorunlar yaşayan, borç batağındaki insanların oyun adı altında para ödüllü bir yarışmada bir araya gelmesini anlatıyor. Büyük miktarlarda borçların altında ezilen insanlar, ilk olarak basit bir oyunu kazanarak para ödülü alıyor. Daha sonra, büyük oyuna davet ediliyorlar. Kart üzerindeki numarayı arayanlar tamamen gizlilik dolu bir oyunun içine giriyor.
Katılımcıların bilmediği en önemli nokta, başaramayanların elendiği bu oyunda elenmenin "ölümle" olması. Çocuk oyunlarında başarısız olanlar, teker teker öldürülüyor. Büyük para ödülünü kazanmak isteyen onlarca katılımcı, ölümü göze alarak oyuna devam ediyor.
Çaresizlik içindeki 456 insan, peş peşe altı oyun kazanırlarsa 45,6 milyar won (yaklaşık 350 milyon TL) ödülü alıp gidebileceklerini ümit ediyorlar.
Rekor Kırıyor
Squid Game dizisi, Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen yapımı olan romantik tarih dizisi Bridgerton'un rekoruna yaklaşmaya başladı. Netflix, Squid Game isimli yeni içeriğine çok güveniyor ve bu yapımla tüm zamanların rekorunu kırmayı bekliyor.
Telefon Numarası Gerçek Çıktı
İzleyicilerden tam not alan dizi, bir yandan da davalık oldu. İlk olarak dizide yer alan telefon numarasının gerçek çıkması ve numaranın sahibinin günde 4 bin arama aldıktan sonra Netflix'e ulaşarak durumu anlatması gündem olmuştu. Netflix, numaranın gerçek sahibine numarayı değiştirmesini tavsiye etmişti. Ülkenin cumhurbaşkanı adayı Huh Kyung-young ise, 85 bin dolar karşılığında numarayı satın almayı teklif etmişti.
Netflix'e "Bakım Çalışmaları Masraflarını Karşıla" Davası
Ayrıca Reuters'ın haberine göre, Güney Koreli bir internet servis sağlayıcısı olan SK Broadband, Squid Game'in ülkedeki popülaritesi sayesinde artan online trafik nedeniyle Netflix'e dava açtı. SK Broadband, Netflix'in popüler dizisi Squid Game yüzünden artan internet trafiğinden kaynaklı bakım çalışmalarının masraflarını karşılamasını istedi.
Squid Game Dizisi Kaç Bölüm?
Dizinin ilk sezonu toplam dokuz bölümden oluşuyor.
- 1. Kırmızı Işık, Yeşil Işık
- 2. CEHENNEM
- 3. Şemsiyeli Adam
- 4. Takıma Sadık Kal
- 5. Adil Bir Dünya
- 6. Kanka
- 7. VIP'LER
- 8. Gemi Aslanı
- 9. Şanslı Bir Gün
Squid Game 2. Sezon Ne Zaman?
Netflix, dizinin 2. sezonu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Dizinin açık uçlu son sözü düşünüldüğünde, 2. sezonun da geleceği düşünülüyor. Ancak 2. sezon ne zaman? sorusu için henüz bir yanıt yok.
Squid Game Dizisini Mutlaka İzlemelisiniz
Dizide borç batağındaki insanların çaresizliği ve bunun için ölümü bile göze almaları en dikkat çekici noktalardan biri.
Çarpıcı görüntüleri, gerçekçi karakterleri ve insan doğasına dair düşündürdükleriyle Squid Game dizisinde heyecan çoğunlukla zirvede oluyor. İzlerken siz de kendinizi oyunların içinde bulacaksınız.
Dizide en sık gördüğümüz karakter ise Gi-hun (Lee Jung-jae). Annesinin ameliyat masraflarını karşılamak için oyuna giren karakteri neler bekliyor izleyip göreceğiz.
Dizide 001-456 kadar numaralanan insanlarda aslında 001 çok önemli bir yere sahip. Beyninde tümör olduğunu söyleyen yaşlı yarışmacının neler yaptığını da dikkatle izlemelisiniz.
2008'de kaleme alınan senaryo 2009 yılında tamamlanmış. Yönetmen Hwang Dong-hyuk 2008 yılında, dizideki diğer 456 yarışmacı gibi borç içinde olduğu için böyle bir oyun olsa ben de katılırdım diye düşünmüş.
Dizinin senaryosunun 2009'da tamamlanmış olmasına rağmen hayata geçmesi 2019 yılını bulmuş. Bunun nedeni ise oyuncular ve yatırımcıların projeye soğuk bakması.
Yarışmacılar, oyunları önceden tahmin edebilmek için türlü mücadeleler veriyor ancak oyunlar zaten bulundukları yatakhanenin duvarlarında resmedilmiş durumda.
En kanlı sahnelerde rahatlatıcı müziklerin çalınması, rahatlatıcı pembe rengin, gözünü kırpmadan öldüren görevlilerin üniforma rengi olması, masum çocuk oyunlarında yüzlerce kişinin öldürmesi, anonslardaki kibar dil sürekli olarak bir zıtlık olduğunu gösteriyor.
Dizideki numara 1 formasını giyen yaşlı yarışmacının ismi Oh Il-nam. Korece'de Oh Il-nam "Bir numaralı adam" anlamına geliyor.
Kırmızı ışık - yeşil ışık oyunundaki dev oyuncak ise gerçekte de var. Incheon kentinde bir müzede sergileniyor.
Squid Game Oyuncuları
Başrol oyuncuları:
- Lee Jung-jae (Chief of Staff)
- Park Hae-soo (Prison Playbook)
- Wi Ha-jun
- HoYeon Jung - Kang Sae-byeok
- Oh Yeong-su Oh Il-nam
- Anupam Tripathi, Abdul Ali
- Heo Sung-tae Jang Deok-su
- Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo
Yönetmen:
Hwang Dong-hyuk
Squid Game Ne Demek?
Squid Game kelimelerinin Türkçe anlamları "Kalamar" ve "Oyun". Türkçe'ye Kalamar Oyunu olarak çevirebiliriz.
Squid Game Resmi Fragman
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