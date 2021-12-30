Samsung Galaxy S23 Ultra, Kamerasıyla Bir İlki İmza Atacak!

Hepimiz merakla Galaxy S22 serisinin tanıtılmasını beklerken, asıl heyecan verici iddia Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kamerasından geldi...

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S23 Kamerasıyla Bir İlk Olabilir

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