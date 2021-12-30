Samsung Galaxy S23 Ultra, Kamerasıyla Bir İlki İmza Atacak!

Son aylarda Samsung Galaxy S22 ile ilgili çok sayıda sızıntı ve söylenti ile karşılaşıyoruz, ancak şu anda yeni gelen bir haber 2023 yılında çıkmasını beklediğimiz bir sonraki amiral Galaxy S23 ile ilgili olacak.
Genellikle doğru bilgileri sızdıran ünlü kaynak @Universalce'a göre Galaxy S23 Ultra modeli kamerasında 200 MP sensörü bulunduran ilk Samsung akıllı telefon olacak. Bu 200 MP kamera sensörünün, Samsung'un daha önce tanıttığı ISOCELL HP1 olması bekleniyorken, düşük ışıkta üst düzey fotoğraf çekiminde bulunacak olması ve 8K çözünürlükte 30 fps video kaydı yapabilen ilk sensör olacak olmasıyla fark yaratıyor.
Şu andaki mevcut kamera teknolojisi 8K çözünürlükte 24 kareye kadar çekim imkanı tanıyorken, Galaxy S21 Ultra da bu teknolojiden faydalanıyor. Samsung Galaxy S21 Ultra'da 108 MP ana kamera yer alıyorken, Galaxy S22 Ultra'nın da benzer kamera özellikleriyle gelmesi bekleniyor. Galaxy S22 Ultra'da 2 adet 12 MP telefoto kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 108 MP ana sensör yer alacağı iddia ediliyor.
Samsung'un ISOCELL HP1 sensörünü ilk olarak Galaxy S23'te mi görürüz, yoksa başka bir telefonda mı karşımıza mı çıkar, şimdilik kestirmesi güç; bekleyip göreceğiz.
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