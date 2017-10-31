Samsung, Galaxy S5'lerle Bitcoin Çıkardı!

Samsung, eski Galaxy S5 telefonlarını bir araya getirdiği bu ilginç sistemle sanal para madeni kurdu!

Samsung, Galaxy S5'lerle Bitcoin Çıkardı!

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