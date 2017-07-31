Samsung Galaxy S8 Active Tamamen Göründü!
Uzun zamandır ortalıkta dolaşan söylenti ve sızıntıların ardından, özel Galaxy S8 sürümü çok net bir biçimde ortaya çıktı!
Bu haftanın başlarında Samsung Galaxy S8 Active'in bazı görsellerini ve donanımının bazı detaylarını öğrenmiştik, ancak şimdi sızan yeni bilgiler tüm boşlukları dolduruyor. İşin ilginç kısmı, bu en son sızıntıya bakılırsa telefon en az standart Samsung Galaxy S8 kadar güçlü, hatta bazı alanlarda daha bile iyi olması. Sunum görselleri gibi görünen fotoğraflarda telefona ait tüm detayları görebilirsiniz.
Sızıntıya göre cihaz 5.8 inç kırılmaya dirençli Super AMOLED ekrana, 1440 x 2960 çözünürlüğe ve Gorilla Glass 5 korumaya sahip.
S8 Active ayrıca Snapdragon 835 işlemciye, 4GB RAM'e, 64GB depolama alanına ve bir microSD kart girişine de sahip. Bunun yanında cihaz 12MP arka kamera ve 8MP ön kamera ile birlikte geliyor. Android 7 Nougat işletim sistemine sahip olan telefon Samsung'un dijital sesli asistanı Bixby'yi de beraberinde getiriyor.
Bu özellikle Galaxy S8 ile tamamen aynıydı, ama telefonun bazı kilit farklılıkları da bulunuyor. Daha önce de söylendiği gibi, Galaxy S8 Active 4,000mAh pile sahip ve hızlı + kablosuz şarjı da destekliyor. Buna karşılık Galaxy S8'in pili sadece 3,000mAh.
Uzun ömürlü
Telefonun en büyük farklarından biri de dış kasası. İki telefon da IP68 sertifikalı toz ve suya karşı dayanıklı kasalara sahip, ancak S8 Active ayrıca MIL-STD-810G US askeri standartına da uyuyor, yani bu cihaz sıradan telefonlara göre darbelere karşı çok daha dayanıklı, ayrıca aşırı sıcaklıklara karşı da dirençli.
Tabi tüm bunların bir bedeli de var. Galaxy S8 zarif ve şık tasarıma sahip 148.9 x 68.1 x 8mm ebatlara ve 155g ağırlığa sahipken, Galaxy S8 Active "dayanıklı metal tasarım" denilen bir dıl görünüşe, ayrıca 152.1 x 74.9 x 9.9mm ebatları ve 208g ağırlığı ile çok daha iri ve ağır bir telefon.
Resimlere bakılırsa cihazın ayrıca gri ve altın renk seçenekleri de bulunuyor. İri çerçeveleri yanı sıra cihazın ekranı da yuvarlak kenarlara sahip değil.
Kısacası Galaxy S8 çekici bir telefon olmayacak, ama bu özellikler doğruysa hem güçlü hem de çok dayanıklı bir telefon olacağı kesin.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın