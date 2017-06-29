Samsung Galaxy S8 Rekor Kırmaya Doymuyor!
Samsung Galaxy S8'in satışları uçmaya devam ediyor; Güney Koreli şirket daha fazlası için yeni planlar yapmayı sürdürüyor...
Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+, satışa sunulduğundan bu yana hızlı bir satış grafiği yakaladı. Özellikle Samsung'un evi Güney Kore'de kullanıcılar tarafından büyük rağbet gören telefonlar, her gün yaklaşık 11 bin ila 12 bin kişi tarafında satın alınıyor. Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın Güney Kore'de toplam satış miktarı ise 1.3 milyonu aşmış durumda.
Elbette S8 ve S8+'ın bu denli yüksek bir satış grafiği yakalaması, şirketin hisselerini de olumlu yöne etkilemiş durumda. Hisse fiyatını 2.41 milyon Won'a (2.120$) yükselten Samsung, böylece Note 7 faciasının da yaralarını sarmış görünüyor.
Elbette telefonların bu denli satıyor olmasının en büyük sebebi, kuşkusuz Infinity Display ekran ve Exynos 8895 / Snapdragon 835 işlemcilerin gücü. Böylece piyasadaki en yenilikçi ve güçlü telefonlar olan S8 ve S8+, muhtemelen satış grafiğini de önümüzdeki günlerde arttırmaya devam edecek.
Temmuz ayı içinde S8 ve S8+'ın pembe altın ve mavi mercan renklerinin de Güney Kore'den başlayarak diğer bölgelerde de satışa sunulacak olması, satışlara pozitif bir etkide daha bulunacak. Güney Koreli şirket, bunun hemen ardından da Galaxy Note FE'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Ercan Uğurlu
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