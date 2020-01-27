Samsung, Galaxy S8 ve Note 8 için Yine Ümitlendirdi

Samsung müşteri hizmetleri, Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 sahiplerini, görünüşe bakılırsa Android 10 konusunda yanlış bir açıklamayla tekrar ümitlendirdi

Samsung, Galaxy S8 ve Note 8 için Ümitlendirdi

Samsung yetkilileri, Android 10 güncellemesini almayacağını bildiğimiz Galaxy S8 ve Note 8 için tekrar ümit verdiler. Bu iki telefonun adı, firmanın Android 10 yol haritasında geçmiyor.

Galaxy Note 8 ve Galaxy S8'e Android 10 güncellemesinin gelmesi, firmanın her telefon için iki büyük güncelleme yayınlaması geleneğine de ters düşüyor. Bununla birlikte Samsung'un bir müşteri hizmetleri bölümü, bir kez daha duyulmak isteneni söyledi. Müşteri temsilcilerinin bunu bilgi eksikliğinden mi, yoksa soruları savuşturmak için mi yaptığı bilinmiyor, ancak kullanıcıları boş yere ümitlendirdiğinden, ikisinin de birbirinden vahim olduğu söylenebilir.

Samsung, bu telefonlara üçüncü büyük Android güncellemesini sunsa bile, üçüncü güncelleme işine muhtemelen önce Galaxy Fold, Galaxy S10 gibi cihazlardan başlayacaktır. Resmi bir açıklama gelmezse, böyle bir şey olup olmadığını ancak birkaç sene sonra Android 11 ve Android 12 geldiğinde göreceğiz.

Bir Samsung yetkilisi, güncellemenin 2020'de geleceğini söylüyor
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