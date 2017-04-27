Samsung, Galaxy S8'i Böyle Test Ediyor!
Samsung, kullanıcılarının güvenliği için Galaxy S8'i bakın hangi zorlu testlerden geçiriyor!
Galaxy Note 7 müthiş bir telefon olsa da, pilindeki sorun nedeniyle büyük bir başarısızlığa dönüştü. Kendi kendine alev alabilen telefon, uçaklara bile alınmadı. Bunun sonucunda Samsung, Galaxy Note 7'yi dünya çapında geri çekmek ve müşterilerinden özür dilemek zorunda kaldı.
Samsung, artık bir daha böyle büyük bir problem yaşamak istemiyor. Firma bunun için yaklaşık üç ay önce yeni bir pil kontrol programı ortaya çıkarmıştı. 8 maddelik pil güvenliği kontrolü, ürün kalitesini ve güvenliğini geliştirmeyi amaçlıyordu. Piyasaya sürülmeye başlanan yeni Galaxy S8 ve Galaxy S8+ da bu aşamalardan geçiyor ve Samsung, en üst seviyede ürün kalitesi ve güvenliği sunabilmek için her şeyi yaptığını söylüyor. Bu kapsamda cihazlar, ciddi şarj ve deşarj testlerinden geçiyor ve Samsung, kaliteyi elden bırakmamak için pil sağlayıcılarını da inceliyor.
Test prosedürünü açık tutmak isteyen Samsung, bunun için özel bir pil analiz merkezi oluşturdu. Burada kullanıcılarla iletişim kuran firma, testleri geliştirmek için dış ajansların ve uzmanların bile yardımlarını alıyor. Samsung'un yeni yayınladığı yukarıdaki videoda, Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın kullanıcı güvenliği için nasıl test edildiğini izleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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