Samsung Galaxy S9 Elimizde! İşte Ön İncelemesi!
Samsung Galaxy S9 sonunda tanıtıldı. İşte Samsung Galaxy S9 ön incelemesi, özellikleri ve fiyatı.
- Ercan Uğurlu
Samsung'un hakkında uzunca bir süredir konuşulan yeni amiral gemisi Galaxy S9 sonunda Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı. Bizim de CHIP Online olarak yerinde takip ettiğimiz etkinlikte, Galaxy S9 hakkında tüm bilgileri anbean sizlere bildirdik. Etkinlik sonrasında da Galaxy S9 elimize geçti ve inceleme fırsatımız oldu. Şimdi sizlerle yeni amiral hakkındaki ilk izlenimlerimizi paylaşalım.
Öncelikle Samsung'un yeni amiralinde özellikle kamera özelinde yenilikler yaptığını söylemek gerekiyor. Yani tasarım ve ekran konusunda yenilikler bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir. Özellikle parmak izi okuyucunun ekrana entegre olacağı konusunda büyük umutlar vardı, ancak bu modelde de bunu göremediğimizi üzülerek söylemek lazım.
Hemen hızlıca bahsedecek olursak, Samsung Galaxy S9, selefi gibi Infinity Display ekranıyla aynı özellikleri bizlere sunuyor. Galaxy S9'un ekranı 5.8 inç büyüklüğümde, çözünürlük ise yine QHD+ olarak karşımıza çıkıyor.
Merak edenler için önemli haber: Galaxy S9'da da 3.5 mm kulaklık girişi aynı şekilde yerini koruyor. Öte yandan telefon IP68 sertifikasıyla suya dayanıklılığını da kullanıcılara sunuyor. Galaxy S9, 4 GB RAM kapasitesine sahip. Depolama alanı da 64 GB / 128 GB / 256 GB şeklinde farklı varyantlar halinde sunuluyor. Ayrıca telefonda batarya kapasitesi de yine aynı: 3000 mAh kapasitesinde.
Galaxy S9, Samsung'un yeni Exynos 9810 işlemcisini kullanıyor, ancak ABD ve Çin için Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile geleceğini söylemek gerekli. Ülkemizde Exynos 9810'lu modeli satışa sunulacak.
Son olarak Galaxy S9'un elbette Android 8 Oreo işletim sistemiyle geldiğini söyleyelim ve şimdi yeni amirale daha yakından bakalım.
Samsung Galaxy S9 çıkış tarihi ve fiyatı
Samsung Galaxy S9, 16 Mart itibariyle tüm dünyada satışta olacak. Ön siparişleri ise AB için 25 Şubat, ABD için 2 Mart şeklinde gösteriliyor. Elbette bu tarihler ülkelere ve nakliye şirketlerine göre farklılık gösterecektir. Ülkemizdeyse şu an Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modelleri ön siparişe açılmış durumda.
Galaxy S9'un fiyatı adeta el yakıyor diyebiliriz. Galaxy S9'un Türkiye fiyatı şu an ön siparişle 4599 TL olarak belirlenmiş durumda. 128 GB ve 256 GB'lık modeller için ise şu an için Samsung Türkiye'den herhangi bir fiyat bilgisi sunulmuş değil. Renk seçeneleri olarak da Gece Siyahı, Leylak Moru ve Titanyum Grisi belirlenmiş. En etkileyici renk olan Mercan Mavisi ise listede yer almıyor.
Tasarım
Samsung Galaxy S9, selefinden pek farklı görünmüyor. Bu anlamda tasarım itibariyle yenilik bekleyenler yeni amiralde Galaxy S8'den çok da fazla bir şey bulamayacak. Yakından incelediğimizdeyse, ekranın üstündeki ve altındaki çerçevelerin biraz aşağı doğru kırpıldığını görebiliyoruz. Bu da telefonun toplam boy miktarından yaklaşık 1 cm kadar fark ediyor.
Samsung Galaxy S9'un genel boyutları tam rakamları ile 147.7 x 68.7 x 8.5 mm şeklinde. Bu da yeni amiralin, Galaxy S8'den 0.5 mm daha kalın olduğunu gösteriyor. Ayrıca Galaxy S9, Galaxy S8'den daha ağır. Telefonun ağırlığı 168 gram. Galaxy S8'in ağırlığı ise 155 gramdı hatırlarsanız.
Samsung, tasarıma farklılık olarak Galaxy S9'da ekranı daha koyu hale getirmiş. Telefonun ekranı kapalıyken Galaxy S8'e göre daha koyu görünüyor. Öte yandan Irıs tarayıcı da ekranın üzerindeki çerçeveye gizlenmiş. Böylece daha minimalist bir görünüm elde edilmesine çalışılmış.
Telefonun sağ tarafında güç / kilit tuşu, sol tarafında ise yine ses ve Bixby tuşlarını buluyoruz. SIM kart ve microSD kart tepsisi ise yine üst kenarda bizlere sunuluyor. Öte yandan Samsung'un kulaklık girişine yine yer verdiğini görüyoruz. 3.5 mm'lik kulaklık girişinin telefonda bulunması oldukça önemli. Son olarak Galaxy S9'da da USB-C bağlantısı bulunuyor.
Telefonda önemli bir detay; artık amiral stereo hoparlörlere yer verilmiş olması. Samsung'un Galaxy S9'da ses performansını arttırma çabası olarak nitelendirebileceğimiz bu hamle, bizce oldukça doğru, ancak geç kalınmış bir konu. Neyse ki, Güney Koreli şirket geç de olsa doğru yolu bulmuş. Telefonda, iyi bir ses deneyimi için Dolby Atmos ses desteği yer alıyor. Elbette en doğru tespiti Galaxy S9'u Test Merkezi'mizde ağırladığımız yapacağız, ancak telefonun şimdilik Galaxy S8'e kıyasla daha başarılı bir ses performansı sağladığını söyleyebiliriz.
Tasarım noktasında değinmemiz gereken bir diğer konu ise, parmak izi sensörünün yeri. Parmak izi sensörü Galaxy S9'da yine telefonun arkasında. Ancak bu kez kameranın yanına konumlandırılmayan sensör, kameranın altında yer alıyor. Her ne kadar uzunca bir süre sensörün ekrana entegre olacağı konuşulsa da, Galaxy S9'da bunu göremedik. Telefonda yine fiziksel bir sensör yer alıyor. Yerinin ise, selefine nispeten şimdilik iyi olduğunu söyleyebiliriz. Eğer parmak izi sensörünü kullanmak istemiyorsanız, bunun yerine iki farklı biyometrik seçenek sunulmuş. Galaxy S9'da iris ve yüz tanıma sistemlerini de kullanabiliyorsunuz.
Ekran
Samsung Galaxy S9'un ekranı da Galaxy S8'le benzer olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu konuda bir sürpriz beklemeyin. Telefonun ekranı yine Super AMOLED olarak karşımıza çıkıyor ve artık son dönem amiral gemileri için norm haline gelen 18.5:9 görüntüleme oranını bizlere sunuyor. 5.8 inç ekranda QHD+, yani 1440 x 2960 piksel çözünürlük sağlayan Galaxy S9, ekranını Corning Gorilla Glass 5 ile koruyor. Ekranın piskel yoğunluğu da selefi ile aynı: 570 ppi seviyesinde.
Ekranın önden ve arkadan kavisli kenarları kullanımı kolaylaştırdığı gibi görünüme de büyük katkı sağlıyor. Öte yandan telefonun ekranının yine film izlemek ve oyun oynamak için harika bir görüntü sunduğunu bu noktada söylememiz lazım.
Arka kamera
Samsung, Galaxy S9'da bir ilki gerçekleştiriyor ve dünyanın ilk f/1.5 diyaframına sahip kamerayı telefonunda yer veriyor. Galaxy S9'da kamerayı tamamen baştan tasarlayan Samsung, bu konuda "insan gözünü" temel almış. Akıllı telefonlarda, güneş battıktan sonra da fotoğraf çekme özgürlüğünü sağlamak isteyen Samsung, çareyi diyaframı genişletmekte bulmuş.
Samsung, f/1.5 diyafram ile akıllı telefonlarda görülmüş en geniş diyaframı sunarken, ayrıca telefonda çift diyaframa yer vererek, f/2.4 diyafram açıklığıyla ışık seviyesine göre genişleyip daralmasına olanak tanıyor. Yaptığımız örnek çekimlere göre diyebiliriz ki, Galaxy S9, Pixel 2 XL'ı rahatlıkla alt edebilecek bir kameraya sahip. Elbette bunun için de telefonu daha detaylı olarak incelememiz gerekiyor. Samsung Galaxy S9'un kamerasıyla ilgili nihai kararımızı CHIP Test Merkezi'nde söyleyeceğiz.
Galaxy S9'un kamerasıyla ilgili bir diğer dikkat çeken nokta, Süper Ağır Çekim modu. HD çözünürlükte 960 kare video çekme yeteneğine sahip olan Galaxy S9, ayrıca 2K'da 60 kare video kaydı yapabiliyor. Bu konuda gelişim kaydedilmiş olduğunu söylemek lazım. Galaxy S8'de 2K'da 30 kare kayıt yapabilirken, HD çözünürlükte 240 fps kayıt sağlanabiliyordu.
Bixby ve AR Emoji
Samsung'un Bixby, yani sanal asistanı konusunda da geliştirmeleri sürüyor ancak ülkemiz için halen Bixby büyük bir şey ifade etmiyor. Fakat Galaxy S9'un kamerasına yönelik olarak sunduğu yeni özelliklerden biri de Bixby Vision'da karşımıza çıkıyor. Bixby Vision ile dil çeviri konusunda farklı fontlarda da rahatlıkla çeviri sağlayabildiğini gördüğümüz Galaxy S9, bunun için internet bağlantısını aktif olarak kullanıyor.
AR Emoji ise, bir nevi Apple'ın iPhone X'ine cevap niteliği taşıyor. Galaxy S9'un kamerasına yönelik bir diğer özellik olan AR Emoji, kendi karakterinizi oluşturabildiğiniz ve bu karaktere jestlerinizle hayat katabildiğiniz bir uygulama. 3D animasyon temelini alan AR Emoji, özellikle video oyunlarında RPG türünü sevenlerin hoşuna gidebilir. Şimdilik 12 farklı kıyafet ile sınırlı olan AR Emoji, telefonuyla eğlenceli mesajlar iletmek isteyenlerin hoşuna gidebilir; fakat fazlası değil. En azından şimdilik görünen bu.
Pil ve performans
Samsung Galaxy S9'da batarya konusunda bir iyileştirme bulunmuyor. Galaxy S8'de de olduğu gibi 3000 mAh kapasitesinde bir batarya sunan Galaxy S9, muhtemelen pil konusunda bizlere yine benzer bir performans sergileyecek.
İşlemci konusunda ise kuşkusuz selefine göre daha iyi sonuçlara imza atacağı açık. Telefonda 2.8 GHz frekansında çalışan Mongoose M3 ve 1.7 GHz frekansında çalışan Cortex-A55 yongaları yer alıyor. Toplamda 8 çekirdekli işlemciye sahip olan Galaxy S9, ülkemizde de Exynos 9810 işlemci ile bulunacak. Selefine kıyasla işlemci yönünde geliştirilen Galaxy S9'un yüksek performans sağlayacağından şüphemiz yok. Ancak yine de rakipleriyle kıyaslamak için telefona tüm testleri yapmamız gerekiyor.
Son olarak Galaxy S9'da da 4 GB RAM bulunduğunu ve hafıza seçeneği olarak 64 GB / 128 GB / 256 GB sunduğunu söyleyelim. Telefonda ayrıca microSD kart ile 256 GB daha genişleme imkanı yer alıyor.
KARAR
Samsung Galaxy S9, sunduğu özelliklerle beraber birinci sınıf bir amiral gemisi olmayı başarıyor. Elbette bu konuda rakiplerinin nasıl bir yol izleyeceği önemli, ancak bu haliyle dünyanın en iyi telefonu olma potansiyeline sahip olduğunu söylemek zor değil.
Fiyat konusu ise büyük muamma oluşturmaya devam ediyor. Galaxy S8, 21 Nisan'de piyasaya sürüldüğünde 4399 TL ile fiyatlandırılmıştı. Çok geçmeden Galaxy S8'in fiyatı geriye çekilmiş ve 3999 TL etiketini almıştı. Galaxy S9'un fiyatı 4599 TL. Bu anlamda fiyat konusunda vites yükselten Samsung'un ve dolayısı ile Samsung Türkiye'nin önümüzdeki dönemde nasıl bir strateji uygulayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak açıkçası bu fiyatıyla çok pahalı olduğunu söylemek zor değil. Özellikle ülkemizdeki faaliyetlerini arttıran ve amiral gemisi telefon modellerini daha cazip fiyatlarla satışa sunan Çinli markaların, bu fahiş fiyatların avantajından faydalanacağını düşünüyoruz.
Son tahlilde Galaxy S9 için diyebiliriz ki; yeni amiral etkileyici bir kamera, vites yükselten performans ve daha iyi yerleştirilmiş bir parmak izi sensörüyle geliyor. Galaxy S8'den büyük fark yaratmadığı açık. Öte yandan fiyatı da "şimdilik" biraz sıkıltılı gibi. Ancak son değerlendirmemizi, Samsung Galaxy S9 CHIP Test Merkezi'ne girdiğinde yapacağız.
Galaxy S9 Plus'ı da hızlı bir şekilde incelemeyi ihmal etmedik. Daha ayrıntılı incelemesini kısa bir süre sonra CHIP Test Merkezi farkıyla izleyebileceğiniz S9 Plus ile ilgili ilk izlenimlerimiz burada:
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