Samsung Galaxy S9'un microSD Girişi Olmayabilir
Eğer söylentiler doğruysa Samsung, Galaxy S9'de microSD kart yuvasına yer vermeyecek. Ama bu kez, S6'daki gibi bir isyan çıkmayacak. Neden mi?
Samsung Galaxy S9'un 2018'de piyasaya sürülmesi beklenirken cihaz hakkındaki söylentiler şimdiden yoğunlaşmaya başladı. Samsung tedarik zincirinden alınan duyumlara göre yeni nesil Galaxy S telefonlar microSD kart desteğini bırakıp yeni bir teknolojiye geçecek. Bu da, bellerk kartı ihtiyacını geride bırakabilecek.
Samsung'un şu an 512GB'lik flash eUFS (embedded Universal Flash Storage) kartlarını ürettiğini de düşünürsek, markanın yeni telefonlarını bu teknolojiye hazırlamak istemesi gayet doğal görünüyor.
Bazı söylentilere göre, S9'un 256GB'lik ve hatta 512GB'lık dev sabit depolama alanı kapasitesi microSD'leri de gereksiz hale getiriyor. Bu sefer, Galaxy S6'dan microSD'nin çıkarılmasında olduğu gibi bir kullanıcı isyanı olması beklenmiyor.
Dahili depolama her zaman microSD kartlardan daha hızlıydı, ancak yeterli miktarda alan sunmamaları microSD'leri gerekli kılıyordu. Yeni 512GB çip paketleri, Galaxy Note 8'de bulunan eski 256GB eUFS donanımını bile ikiye katlıyor.
Eğer Samsung gerçekten 256 ve 512GB'lik amiral gemileri üretmeyi başarırsa, bu cihazlar mutlaka çok pahalı olacaktır. Ancak microSD slotu ve kartından kurtulmak belki fiyatın biraz geri çekilmesine yardımcı olabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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