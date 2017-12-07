Samsung Galaxy S9'un microSD Girişi Olmayabilir

Eğer söylentiler doğruysa Samsung, Galaxy S9'de microSD kart yuvasına yer vermeyecek. Ama bu kez, S6'daki gibi bir isyan çıkmayacak. Neden mi?

Samsung Galaxy S9'un microSD Girişi Olmayabilir

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