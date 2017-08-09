Samsung Galaxy S9'un Pili Çok Daha Büyük Olabilir

Samsung'un üzerinde çalıştığı bu teknolojiyi gerçeğe dönüştürürse, Galaxy S9'un pili beklediğinizden çok daha büyük olabilir!

Samsung Galaxy S9'un Pili Çok Daha Büyük Olabilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
İlk 2 ay %50 indirim için hemen abone olun!

Dijital seyahat asistanı Piri ile tanışın...

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Facebook'ta Veri Tasarrufu İçin Bu İşlevi Kullanın
Şifreniz Çalındı mı? Bu Araçla Kontrol Edin!
Sony Xperia XZ1'den "Süper" Sızıntı!
Windows 10 İçin En İyi 5 Simge Paketi
Bildiğiniz Asansörleri Unutun; Yepyeni Bir Şey Geliyor!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir