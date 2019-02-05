Samsung Galaxy Sport'un ilk görüntüleri sızdı
Samsung Galaxy Sport akıllı saatin ilk görüntüleri internete sızdı
- Levent Öztürk
Son birkaç haftadır düzenli olarak gelen sızıntılar, Samsung'un yeni bir akıllı saatinin çok yakın olduğunun ipucunu veriyordu. Yeni ortaya çıkan bir görüntü ise, tasarıma ilk bakış imkanını sunuyor olabilir.
Samsung Galaxy Sport olarak adlandırılması beklenen yeni saat, geçtiğimiz yıl duyurulan Galaxy Watch'u takip edecek ama daha çok fitness odaklı bir cihaz olarak düşünülüyor. Yeni görüntü, 91Mobiles sitesine, sitenin "güvenilir bir kaynak" olarak adlandırdığı bir kaynak tarafından verilmiş durumda. Kaynağın güvenilirliği için bizim kefil olmamız pek mümkün olmasa da, 91Mobiles daha önce de bu tür sızıntıları doğru bir şekilde sunmuş olan bir isim.
Eğer görüntü doğruysa, yeni saatin dairesel bir ekran ile sağ tarafında gezinti için iki dairesel tuşa sahip olacağı görülüyor. Ayrıca saat Galaxy Watch'dan daha zarif gözükürken, spor yaparken rahat olması için daha hafif olacağı da tahmin edilebilir.
Gösterilen saat beyaz kordon ile krom bir görüntüye sahip olsa da, Samsung'un başka renk seçenekleri sunacağı da rahatlıkla öngörülebilir. Her ne kadar teknik özellikler hakkında net bir bilgimiz olmasa da, Samsung'un rakipleri ile rekabet edebilmek için en azından bir kalp ritmi sensörü, GPS ve normal bir adım sayar koyacağına neredeyse kesin gözüyle bakılabilir. Yine benzer bir şekilde, Galaxy Sport'un en azından belirli bir seviyede su dayanımı olacağı da tahmin edilebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın