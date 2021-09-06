Samsung Galaxy Watch 4 ve Wear OS'lu Cihazlara Telegram'dan Kötü Haber!

Telegram, yeni sürümünü bu hafta başına kullanıcılarla buluşturdu ve yeni sürümle beraber birtakım değişiklikleri yaptığını da duyurdu. Telegram 8.0 sürümünü duyuran şirket, ne yazık ki Wear OS desteğinin sonuna gelindiğini de doğruladı.
Telegram, 8.0 sürümüyle beraber Wear OS desteğini sonlandırdı ve uygulamanın artık Play Store'den indirilemeyeceğini doğruladı. Şirket ayrıca, uygulamayı halihazırda yüklemiş olan Wear OS kullanıcıları için de "yakında" çalışmayı durdurulabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Bilindiği gibi Samsung'un yeni akıllı saat serisi Galaxy Watch 4 de Wear OS platformu kullanıyor. Yıllardır Tizen işletim sistemini kullanan şirket, yeni saat serisinde işletim sistemi değişikliğine gitmiş ve bununla beraber Wear OS platformunu seçmişti. Ancak görünüşe göre tam zamanı değilmiş. Öte yandan bir açıdan işletim sistemi değişikliği yine de Samsung akıllı saat kullanıcıları için bir anlam ifade etmiyor, zira Telegram Tizen işletim sisteminde de mevcut değil.
Tabii ki Telegram'ın Wear OS'te bulunmayacak olması, yalnızca Galaxy Watch 4'e özel değil. Bu kararın diğer tüm Wear OS cihazlarını kapsadığının da altını çizelim.
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