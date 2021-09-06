Apple, Çok Tartışılan Cinsel Taciz Materyali Tespitinde Geri Adım Attı

Apple, geçen ay kullanıcı fotoğraflarını çocuklara yönelik cinsel taciz materyali (CSAM) için otomatik olarak taramak için yeni bir Çocuk Güvenliği politikasını duyurmuştu ve gizlilik savunucuları ve tüketicilerden gizlilik hakları ihlalleri ve potansiyel devlet istismarı konusunda tepkiler almaktan kurtulamadı. Şimdiyse Apple, basitçe CSAM Tespit Sistemi olarak adlandırabileceğimiz sistemi, 'önümüzdeki aylarda' geri bildirim almak için ertelediğini açıkladı.
Apple daha önce, iPhone 13 ile birlikte piyasaya sürülmesi beklenen iOS 15 ve iPadOS 15'te gençler için iMessages'ta cinsel içeriği taramak için CSAM tarama teknolojisini ve buna eşlik eden isteğe bağlı bir politikayı dahil etmeyi planlamıştı. Küresel bir sunum için herhangi bir plan olmadan ABD'de yayına girecekti.
Apple'ın konu hakkındaki açıklaması şöyle: "Geçen ay, çocukları, onları işe almak ve sömürmek için iletişim araçlarını kullananlardan korumaya ve Çocuk Cinsel İstismarı Malzemesinin (CSAM) yayılmasını sınırlamaya yardımcı olmayı amaçlayan özellikler için planlar duyurduk. Müşterilerden, savunma gruplarından, araştırmacılardan ve diğerlerinden gelen geri bildirimlere dayanarak, kritik öneme sahip bu çocuk güvenliği özelliklerini yayınlamadan önce girdi toplamak ve iyileştirmeler yapmak için önümüzdeki aylarda ek zaman ayırmaya karar verdik."
Ağustos başında yeni politikaları bir blog yazısı aracılığıyla tanıttıktan kısa bir süre sonra Apple, hem CSAM taramasının hem de iMessage taramasının nasıl çalışacağı hakkında ayrıntılı açıklamalar veren çok sayfalı bir SSS yayınlamıştı. Şirket, bilinen CSAM içeriğinin karmalarıyla eşleşip eşleşmediklerini görmek için fotoğrafları otomatik olarak taramak amacıyla NeuralHash teknolojisini kullanmayı planladı. Teknoloji, görüntüleri yalnızca iCloud'a (şifreli) yüklenirken taramaya programlanacaktı.
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