Apple, Çok Tartışılan Cinsel Taciz Materyali Tespitinde Geri Adım Attı

Apple, büyük tepkilerle karşılanan cinsel taciz materyali (CSAM) tespit sistemini hayata geçirmek konusunda sürpriz bir geri adım attı; uygulamayı "önümüzdeki aylara" kadar ertelediğini duyurdu...

Apple'dan CSAM için sürpriz geri adım

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