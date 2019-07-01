Samsung Galaxy Watch Active 2 Sızdı
Samsung'un sıradaki akıllı saati Galaxy Watch Active 2, kendini gösterdi!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un geçtiğimiz mart ayında Galaxy Watch Active akıllı saatini piyasaya sürmesinin ardından ailenin yeni üyesi de yolda. 2 boyutta olacağı iddia edilen yeni saat, 40 mm ve 44 mm olarak gelecek.
SamMobile tarafından gün ışığına çıkartılan Galaxy Watch Active 2, görünüşe göre 2 farklı boyutun yanı sıra bağlantı konusunda da 2 farklı model olarak gelecek. Wi-Fi ve LTE destekli modelleriyle bulunabileceği düşünülen Galaxy Watch Active 2, LTE sürümünde 340 mAh kapasitesinde bir batarya bulunduracak. Saatin Wi-Fi modeli ise 237 mAh kapasiteli bir batarya taşıyacak.
Çevresindeki düğmelerle de Galaxy Watch Active'e göre fark yaratacak olan Galaxy Watch Active 2'nin başka ne gibi özellikleri olacağı şu an için bilinmiyor. Ancak saatin arkasında kalp atış sensörünün etrafında yer alan bölüm, saatin birtakım farklı fonksiyonları da olabileceğini akıllara getiriyor.
Samsung Galaxy Watch Active 2'yi hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz.
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