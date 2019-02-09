Samsung Galaxy Watch Active Geliyor!
Samsung Galaxy Watch Active özellikleri belli oldu. Yeni Galaxy Watch neler getirecek, farklar neler?
- Ercan Uğurlu
Samsung, özellikle son saati Galaxy Watch ile kullanıcılara iyi bir deneyim yaşatmış, her ne kadar yola yalnızca Samsung telefonlarla uyumluluk konusunda ısrarcı olarak çıkmış olsa da, gelinen noktada kapılarını Apple'a kadar açmasıyla büyük sükse yaratmıştı. Evet, hala bilmiyorsanız söyleyelim: Samsung'un akıllı saatleri Apple, yani iPhone ile de uyumlu olarak çalışıyor. Fakat Apple tarafında bu kapılar hala kapalı, yani Apple Watch kullanan biri saatini Android'li cep telefonuyla entegre edemiyor. Samsung'un bu entegrasyon çözümü sayesinde pek çok Apple Watch kullanıcısını kulvarına kattığı bir gerçek. Peki, yeni model ile de buna devam edebilecek mi?
Evet, Samsung'un bir sonraki akıllı saati Galaxy Watch Active adıyla çıkacak. En azından kuşlar şimdilik bizlere böyle söylüyor. Gear Sport'un halefi konumuna yerleşecek olan Galaxy Watch Active, gelişmiş fitness özellikleri içerecek.
Galaxy Watch Active ile ilgili bilinenler ise, saatin Gear Sport'tan 0.1 inç daha büyük olacağı. Ekran 1.3 inç büyüklüğünde olacakken, elbette dairesel yapı yine bu modelde de korunacak. Yine 360x360 piksel çözünürlük kullanacak olan Watch Active'in Samsung Pay ve NFC desteği bulunduracağı, ayrıca 230 mAh kapasitesinde bir batarya ile geleceği de söylenenler arasında. İşlemci olarak ise yeni Exynos 9110 yonga setini kullanacak olan Galaxy Watch Active, hoparlör ve LTE yetenekleriyle de donatılacak. Yine saat için eSIM modeli de konuşuluyor, fakat bu sözler şimdilik oldukça cılız.
Bakalım, belki Galaxy Watch Active'i de 20 Şubat'ta yapılacak olan Samsung Unpacked etkinliğinde görebiliriz. Şimdilik bekliyoruz.
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