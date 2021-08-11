Samsung Galaxy Watch4 Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliği çerçevesine bir süredir sızıntılara maruz kalan Galaxy Watch4 akıllı saatini de tanıttı. Yeni saati ile Tizen işletim sistemini rafa kaldıran Güney Koreli şirket, Galaxy Watch4 ailesinde de hem klasik hem spor modellere yer veriyor.
2 farklı tasarım anlayışı ve 2 farklı boyut tercihi ile gelen Galaxy Watch4 akıllı saatler, böylece hem feminen hem maskülen tasarım anlayışını benimsiyor. 40 ve 44 mm boyutlarla kullanıcılara sunulacak olan her 2 modelde de farklı renk seçenekleri mevcut durumda.
Çevresi, selef modellerdeki gibi alüminyum malzemeden oluşan Galaxy Watch4, klasik modelinde saat çevresinde dönebilir bezel bulundururken, spor modelinde ise düz bir ekran tasarımı tercih edilmiş. Tüm kontrollerin ekran üzerinden yapılabildiği saatin sağ tarafına ise 2 farklı tuş konumlandırılmış.
Nabız, stres, uyku ve kan doygunluk seviyesi gibi biyometrik veri analizi toplayabilen Galaxy Watch4, ayrıca iskelet kas oranı, yağ kütlesi ve vücut su oranı gibi daha çok akıllı basküllerden aşina olduğumuz birtakım vücut verilerini raporlayabiliyor olmasıyla da dikkat çekici.
Samsung, Galaxy Watch4 ile beraber akıllı saatlerinde kullandığı Tizen işletim sistemini de rafa kaldırıyor. Yeni saat serisinde Google WearOS işletim sisteminin temel alındığı Galaxy Watch4, böylece tüketicilere yepyeni bir deneyimin de kapılarını aralıyor.
Galaxy Watch4 ile ilgili daha fazla bilgiyi daha sonra detaylı incelemesinde sizlerle paylaşacağız. Henüz Türkiye fiyatı da belirlenmemiş olan Galaxy Watch4'ün çok yakında satışa sunulması planlanıyor.
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