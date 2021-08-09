Firefox Kullanıcılarını Neden Kaybetti, Parlak Günleri Çok mu Geride Kaldı?

Firefox, halen çok başarılı bir web tarayıcısı olmasına rağmen neden 50 milyon kullanıcı kaybetti; eski parlak zamanlarını neden mumla arıyor?

Firefox'a neler oluyor?

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