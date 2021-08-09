Firefox Kullanıcılarını Neden Kaybetti, Parlak Günleri Çok mu Geride Kaldı?

Reddit kullanıcısı nixcraft, Mozilla'nın yayınladığı raporu incelerken Firefox'un son üç yılda 46 milyon kullanıcı kaybettiğini fark etti ve bunu paylaştı. PC Gamer'ın haberine göre, Firefox hala 198 milyon aktif aylık kullanıcıya sahip, ancak bu sayı kısa bir süre önce çok daha yüksekti. 2018'de yaklaşık 244 milyon kullanıcı Firefox kullanıyordu.
İnternette değişim hız kesmiyor. Bir zamanlar Dünya tarayıcı pazarının %30'unu elinde tutan Firefox (2008 verileri) artık sadece yüzde 3 pazar payına sahip. En iyi tarayıcılar listesinde her zaman en üst sırada olmasına rağmen, insanlar neden Firefox'tan uzaklaşıyor?
Bu geçişin gerçekleşmesinin ve en büyük payı Chrome'un almasının birkaç nedeni bulunuyor. Birçok web sitesi, daha hızlı yükleme süreleri elde etmek için Google'ın web tarayıcısı için optimize ediliyor ve Chrome, Google E-Tablolar ve Google Meet gibi diğer ürünlere daha kolay erişim sağlıyor.
Birçok işletme de G Suite'i kullanıyor, bu da Chrome'un tercih edilmesine neden oluyor. Chrome ayrıca Android cihazlarda varsayılan tarayıcı olma avantajına sahip ve elbette Google hizmetlerini kullanırken sürekli olarak Chrome reklamı görüyoruz.
Her ne kadar kendi eklenti ekosistemine sahip olsa ve güvenli olsa da Firefox, Chromium tabanlı tarayıcılardan gözle görünür oranda daha yavaş. Google ve Microsoft'un rekabeti ve ağır reklam kampanyaları da bazı kullanıcıları illallah dedirtip bu tarayıcılara geçmeye zorluyor.
Firfox'un Geleceğinde Ne Var?
Rekabette her ne kadar geriye düşmüş olsa da, Firefox bir anda haritadan silinmeyecek, zira ciddi bir çekirdek kullanıcı kitlesine sahip ve bu kitle Firefox'un en iyi taraflarını sık sık dile getirmekten çekinmiyor. Ancak Mozilla'nın Chromium'un gerisinde kalmamak ve performansını artırmak için bazı çalışmalar yapmak zorunda olduğu da çok açık. Sadece daha fazla güvenlik ve özelleştirilebilirlik kullanıcılara yetmiyor, onlar bir web sitesine bağlandıklarında sayfaların acilen yüklenmesine çok daha fazla önem veriyorlar.
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