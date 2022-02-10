Samsung Galaxy Watch4'e Yeni Güncelleme Geldi

Samsung Electronics, Galaxy Watch4 ve Galaxy Watch4 Classic için 10 Şubat 2022 tarihinde yeni bir güncelleme yayınlayacağını duyurdu. Güncellemenin önümüzdeki dönemde Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Samsung bu güncellemeyle kullanıcıların sağlık ve zindelik hedeflerine ulaşmasına ve kişisel stilini yansıtmasına yardımcı olacak. Kullanıcılara sunulan yeni iyileştirmeler arasında bisikletçi veya koşucular için gelişmiş ara antrenman, yeni uyku koçluğu programı ve yeni vücut bileşimi bilgileri yer alıyor. Galaxy Watch4 kullanıcıları, teknolojik ve yazılımsal güncellemelerin yanı sıra etkileyici saat kadranları ve yeni kayış serisiyle kullanıcılar tarzlarını ortaya koymanın yeni yollarını da keşfedebilecek.
Galaxy Watch4 ile harekete geçiren motivasyon
Galaxy Watch4 serisi için yayınlanan en son güncelleme kullanıcılara sağlık konusunda kaydettiği aşamalara ilişkin daha fazla bilgi sağlıyor. Samsung Health ise kullanıcıların sağlık durumlarını ve yaklaşımlarını değiştirmelerine yardımcı olmak üzere Chris Hemsworth'un küratörlüğünü yaptığı dijital fitness programı Centr tarafından desteklenen vücut kompozisyonu bilgilerini de sunuyor. Ayrıca Galaxy Watch4 kullanıcıları, 30 günlük ücretsiz deneme üyeliğiyle Centr'ın sunduğu hizmetlere sınırsız erişim sağlayabiliyor.
Yeni güncelleme ile koşucular ve bisikletçilere yönelik yeni bir 'Ara Hedef' özelliği de sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar, antrenmanların süresi, mesafe ve set sayısını artık önceden ayarlayabilecek. Galaxy Watch4, bu özellikle birlikte yüksek yoğunluklu antrenmanlardan oluşan bir serinin arasına konan düşük yoğunluklu antrenmanlarla, kişiselleştirilmiş antrenman seansları hazırlamaya imkan sağlıyor. Böylece her seferinde hem etkili hem de hedefe yönelik bir egzersiz düzeni oluşturulabiliyor.
Samsung tüm bunların dışında kullanıcılara antrenmanlarında daha fazla yardımcı olmak için 'Adidas Running' ve 'Strava' gibi antrenman alanında önde gelen uygulamalarla işbirliklerini de sürdürüyor.
Galaxy Watch4 ile daha iyi bir gece uykusu mümkün
Galaxy Watch4'ün güçlü uyku izleme özellikleriyle geliştirilen yeni 'Uyku Koçluğu' programı ise kullanıcıların daha iyi uyku alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı oluyor. Program, yedi gün boyunca uyku düzenini izleyerek ve ilgili iki uyku araştırmasını tamamlayarak, kullanıcının uyku türünü temsil eden sekiz farklı hayvan sembolünden birini gösteriyor. Daha sonra kullanıcıları uyku kalitelerini iyileştirmeye teşvik etmek üzere görevler, denetim listeleri, makaleler, meditasyon yönlendirmeleri ve düzenli raporlar gibi içeriklere sahip dört ila beş haftalık bir koçluk programı hazırlıyor. Galaxy Watch4, kullanıcıların uykuya daldığını algılarken, daha iyi uyku koşulları oluşturmak için evde bulunan Samsung Smart Things özellikli ışıkları da otomatik olarak söndürebiliyor.
Kalp sağlığı için daha ayrıntılı değerlendirmeler
Gelişmiş BioActive Sensör teknolojisi ve Samsung Health Monitor uygulamasıyla birlikte Galaxy Watch4 hem kan basıncını (KB) hem de elektrokardiyogramı (EKG) ölçerek kullanıcıların kalp sağlığını her zaman ve her yerden izleyebilmelerini sağlıyor. 2020 yılında ilk olarak piyasaya sürülen Samsung Health Monitor uygulaması Mart ayında 10 pazarda, gelecek dönemde ise Türkiye'de de kullanıma sunularak, dünya çapında 43 pazara ulaşmış olacak.
Galaxy Watch4 serisi şimdi Android ekosistemiyle daha uyumlu
2021'de Samsung ve Google, Android cihazlar arasında daha sorunsuz entegrasyon ve çözümler sunmak üzere iş birliklerini geliştirdi. İki şirket, 'Google Haritalar', 'Google Pay' ve 'YouTube Music' dahil 'Google Play' aracılığıyla daha fazla sayıda uygulamaya sorunsuz erişim sunan ve ortaklaşa geliştirdikleri Wear OS™ Powered by Samsung'u piyasaya sundu.. Yakında gelecek yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar, akıllı saatlerinde YouTube Music uygulamasında, Wi-Fi veya kendi internet paketleri üzerinden müzik dinleyebilecek. Bu sayede kullanıcılar, hareket halindeyken telefonlarını yanlarına alma ihtiyacı duymadan en sevdikleri müziklerin keyfini çıkarabilecek.
'Google Asistan' da önümüzdeki aylarda Galaxy Watch4 serisinde kullanıma sunulacak. Kullanıcılar hem Bixby hem de Google Asistan'a erişim elde ederek, gelişmiş sesli asistan özelliğiyle farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Kullanıcılar artık en sevdikleri akıllı telefon uygulamalarını ilk kurulum esnasında tek bir dokunuşla Galaxy Watch4 akıllı saatlerine de yükleyerek cihazlar arası deneyimi kutu açılımı aşamasında elde edebilecek.
Uyumlu kayış ve kadranlardan oluşan daha geniş seçenek yelpazesi
Yeni Galaxy Watch4 güncellemesi, giyilebilir cihaz teknolojileri deneyimini hem görünüm hem de kullanım bakımından daha da iyileştiriyor. Kullanıcılar, akıllı saatlerini yeni renk seçenekleri ve dijital saat yazı tipleriyle daha da kişiselleştirebiliyor. Ayrıca bordo ve krem gibi yeni kayış renklerinin yanı sıra daha kişiselleştirilmiş bir görünüm için yeni kumaş ve halka bileklik seçenekleri de kullanıcıların beğenisine sunuluyor.
Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Mobil Deneyim Bölümü Yazılım Platformu Başkanı Janghyun Yoon, konuyla ilgili şunları söyledi: "Akıllı saat kullanıcılarının artan ihtiyaçlarını anlıyoruz. Galaxy Watch4 için yayınladığımız son güncellemeyle birlikte kullanıcıların zindelik yolculuklarında rehberlik ediyoruz. Genişletilmiş deneyimler ve yeni inovasyonlarla bütünsel sağlığı yeniden tanımlamaya yönelik çalışmalarımıza heyecanla devam ediyoruz."
Hangi tarihten itibaren kullanılabilecek?
Yeni yazılım güncellemesi, önümüzdeki dönemde Türkiye'de Galaxy Watch4 ve Galaxy Watch4 Classic akıllı saatlerde kullanılmak üzere Galaxy Wearable uygulaması üzerinden indirilebilecek ve kullanıcılar yeni saat kayışı seçeneklerine de erişebilecekler. Güncelleme, önümüzdeki dönemde Türkiye'de de kullanıcılara sunulacak.
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