Samsung Galaxy Watch4'e Yeni Güncelleme Geldi

Samsung, yeni Galaxy Watch4 serisi için sunduğu yeni güncelleme ile kişiselleştirme özelliklerini artırırken sağlık hedeflerine ulaşmayı daha da kolaylaştırıyor.

Samsung Galaxy Watch4'e Yeni Güncelleme Geldi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Dev Kripto Vurgununun Arkasındaki İki İsim: Heather Morgan ve Lichtenstein
İnsanüstü Yapay Zeka GT Sophy ile Tanışın: Gran Turismo 7'nin Kahramanı...
Video İnceleme: Samsung Galaxy S22+ Elimizde
PlayStation'da Call of Duty Dönemi Sona mı Eriyor? Net Cevap Geldi!
Yeni Bir Sahte Windows 11 Sitesi, Sahte Windows 11 Yükleyicisi Dağıtıyor!

 

 