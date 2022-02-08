Galaxy S22 Ultra Öncesinde, S21 Ultra Sessiz Sedasız Sahneden Çekildi!

Yarın tanıtılacak Galaxy S22 Ultra'nın piyasaya çıkmasına çok az bir süre kalmışken, Galaxy S21 Ultra sessiz sedasız sahneden çekiliyor.

Galaxy S21 Ultra artık yok

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