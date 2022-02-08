Galaxy S22 Ultra Öncesinde, S21 Ultra Sessiz Sedasız Sahneden Çekildi!

Yeni modeller geldiğinde, eski modellerin üretiminin durdurulması sık sık rastlanan bir durum. Galaxy S21 Ultra da bu gelenekten nasibini almış gibi görünüyor. Telefon artık Samsung'un bölgesel web sitelerinde "stokta yok" olarak görünüyor ve bir daha üretilmeyeceği düşünülüyor.
Ancak, Galaxy S21 ve Galaxy S21+ modelleri şimdilik piyasa görünümlerini koruyorlar. Sağlam bir indirim yoksa, bu telefonları almak pek mantıklı görünmüyor, zira pek yakında yeni modelleri gelecek. Üstelik Galaxy S22 ve Galaxy S22+ modellerinin bir önceki modellere göre teknolojik açıdan çok daha ileri olacağı biliniyor.
Lansman sonrasında Galaxy S22 veya Galaxy S22+ modellerinin hemen satışa sunulup sunulmayacağı ise bilinmiyor. Tedarik kısıtlamaları Samsung'u daha iyi özelliklere sahip Galaxy S22 Ultra'yı bu modellerden önce satmaya zorlayabilir. Bu biraz hayal kırıklığı yaratabilir, zira S22 Ultra, aslında üzerinde çok küçük değişiklikler yapılmış bir Galaxy S21 Ultra gibi görünüyor.
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