Samsung Galayx S21, Google'ın Yeni Amiral Gemisi Pixel 6 Pro'yu Solladı

Bu ay tanıtılan taze telefonlardan biri olan Google Pixel 6 Pro, şu an satışta. Piyasaya çıkar çıkmaz karşılaştırma testleri yayınlanırken, bunlardan biri ise bazı benzerlikleri neticesinde Pixel 6 Pro ve Galaxy S21 serisinin karşılaştırılmasına sahne olmuş.
Galaxy S21 Ultra da Google Pixel 6 Pro da 5000 mAh kapasitesinde bataryaya sahip. Pixel 6 Pro, 30W hızlı şarjı desteklerken, Galaxy S21 Ultra ise 25W şarj desteği ile sınırlı durumda. Bu kağıt üzerindeki rakamlar performansa ilişkili bazı ipuçları verse de, elbette gerçek dünya kullanımları için pek de bir şey ifade etmiyor. Zira bakıldığında Pixel 6 Pro'Nun daha hızlı şarj olabileceğini söyleyebilirsiniz, fakat gelin görün ki, sonuç öyle değil.
Yapılan bir testte, her 2 telefon da 15 dakika boyunca şarj edilmiş. Pixel 6 Pro'nun 30W hızında şarj olabildiğini ve her 2 telefonun da aynı pil kapasitesine sahip olduğu düşünüldüğünde, mantıken Pixel 6 Pro'nun Galaxy S21 Ultra'dan daha fazla şarj olmasını beklemek gayet normal. Ancak 15 dakikalık şarj sonucunda, Pixel 6 Pro yüzde 24 oranında şarj olurken, Galaxy S21 Ultra ise yüzde 30 oranında şarj olmayı başarmış. Bu arada testin tamamını aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.
Öte yandan sadece bu değil. Galaxy S21 Ulta, parmak izi doğrulamasında da Pixel 6 Pro'yu geride bırakmayı başarmış. Biyometrik doğrulama hızı açısından da 2 telefon arasında ibre Galaxy S21 Ultra'yı gösterirken, aşağıdaki videoda bu karşılaştırma da açık şekilde görünüyor.
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