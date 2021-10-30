Samsung'un Yeni Fan Edition Telefonu Galaxy S21 FE İçin tarih Belli Oldu!

Galaxy S21 FE dendiğinde muhtemelen aklınıza bir yılan hikayesi gelecektir. Önce 2021'in ortalarında tanıtılmasını bekliyorduk, sonra yılın sonuna doğru gelecek iddiaları yayıldı. Ama 2021 yılı, bize bir Galaxy S21 FE getirmedi. Pek çok kaynak telefonun iptal edildiğini bile iddia etti.
Ama her şeye rağmen, Galaxy S21 FE artık bir tanıtım tarihine sahip. Samsung, Galaxy S21 FE'yi CES 2022'de tanıtacak. Bu da bize, 5 - 8 Ocak tarihlerini işaret ediyor. CES 2022, her zamanki gibi yine Las Vegas'ta gerçekleşecek.
Samsung, CES fuarlarını genellikle tüketici elektroniği ve mobil ürünler için değerlendiriyor. Yaklaşan 2021 yılı CES fuarında da S21 Fan Edition, Samsung'un tanıtacağı ürünlerden biri olacak.
Her şeye rağmen, küresel çip sıkıntısının tam gaz devam ettiği de unutulmamalı. CES 2022'de Galaxy S21 FE'nin tanıtılacağını öğrenmiş olsak bile, kaç ünite üretileceği veya hangi pazarlarda satışa sunulacağı konusu halen gizemini koruyor...
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