Samsung'un Yeni Fan Edition Telefonu Galaxy S21 FE İçin tarih Belli Oldu!

Samsung'un bir türlü tanıtamadığı yeni Fan Edition telefonu Galaxy S21 FE, nihayet bir tanıtım tarihine kavuştu. İşte Galaxy S21 FE'nin, aylar süren gecikmenin ardından tanıtılacağı tarih...

Galaxy S21 FE tarihi kesinleşti!

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